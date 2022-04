La gran decisión que piensa tomar Marta Fort tras la muerte de Gustavo Martínez

Semanas atrás, la muerte de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort y tutor -en ese entonces- de Felipe y Marta Fort, conmocionó a todo el país y puso al clan, nuevamente, en el centro de todas las miradas. No hubo quien no opinara sobre el tema y mucho se habló acerca de las razones que llevaron al hombre a tomar la decisión de acabar con su vida.

Una de las más afectadas por el fallecimiento de Gustavo fue Marta y es por ello que está pensando en tomar una gran decisión para aliviar su dolor. ¿De qué se trata? La hija de El Comandante confesó que, quizás, comience a ir a un psicólogo. "Nunca creí mucho en hacer terapia, la verdad. Me han mandado a muchos terapeutas durante mi vida, y yo lo único que hacía en terapia era jugar al Uno. Y les decía a Marisa y a Gustavo: ‘¿Para qué me mandan a un terapeuta, si yo hablo de todo con ustedes?’", señaló en una entrevista que brindó a la Revista Hola.

Y continuó: "Siempre les conté todo a ellos, absolutamente todo. En ese momento lo veía como algo que no era para mí, como una opción para chicos que les ocultaban cosas a sus familias, por ejemplo, y como yo nunca fui así, sentía que eso no era para mí".

Ricardo Fort junto a sus hijos, Felipe y Martita, Gustavo Martínez y Marisa López

"Pero bueno, ahora se suma otra pérdida en mi vida, otra más a las de papá y mi abuela, y es algo con lo que tengo que vivir, por lo que estoy pensando seriamente lo de terapia", agregó.

Además, durante la nota, la joven reconoció que hoy mantiene un diálogo fluido con su hermano. "La persona con la que más hablo es Felipe. A él le tocó vivir todo lo mismo que a mí, así que en ese sentido es quien más me entiende. Después también hablo mucho con Marisa, porque le tengo mucha confianza, está conmigo desde que yo era chiquita, y después tengo muchos amigos, pero son pocos a los que les cuento mis cosas más privadas", contó.