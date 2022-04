El posteo letal de Luciana Salazar contra Martín Redrado tras una nueva pelea

Luciana Salazar sorprendió a propis y extraños cuando en la noche del jueves realizó un fuerte descargo en su cuenta de Instagram, en donde apuntó, sin mencionarlo, a Martín Redrado, luego de una fallida audiencia de conciliación.



Tras una seguidilla de mensajes explosivos, los usuarios de Instagram que vieron las historias de Luciana sacaron las rápidas conclusiones: estaba apuntando claramente contra Martín Redrado.



Según contó la vedette en la red social, está recibiendo reiteradas amenazas vía mail y hasta aseguró que teme que pueda llegar a ocurrirle algo.





“Acabo de recibir un mail que me demuestra lo que sos capaz de hacer”, comenzó su descargo Luli. “No puedo entender tanto odio. No le encuentro explicaciones a tanta maldad. Siempre te metiste con lo más sagrado para mí”, continuó.



“Quisiera encontrar fuerzas para poder contar todas las cosas que me guardé tantos años y recordarlas aún me afecta. Y muchas tienen que ver con la maternidad”, añadió Luciana en siguientes historias.



“Siento tristeza y asco a la vez. Espero que no me pase nada porque indudablemente esta persona es capaz de hacer cualquiera cosa”, denunció la vedette, en una clara intención de dejar escrita la advertencia.





Todo esto se genera inmediatamente después de que fallara la mediación a la que fue citada con Martín Redrado por el acuerdo que, desde hace tiempo, intentan alcanzar luego de la separación.



Como aquel acuerdo no fue posible, el economista decidió trasladar el problema a las vías judiciales, por “hostigamientos e injurias”. Por su parte, Luciana lo denuncia por “incumplimientos de acuerdos íntimos”.