Revelan el importante proyecto televisivo que Gerardo Rozín dejó encaminado antes de morir

A casi un mes de la muerte de Gerardo Rozín, Diego Topa reveló que el entrañable conductor dejó listo un importante proyecto antes de su partida.

Topa contó en Mitre Live que venía hablando regularmente con Rozín, y que en el último tramo de su vida, el líder de La Peña de Morfi (Telefe) quería concretar un programa de televisión con él.

"Me pegó la partida de Gerardo y creo que ni él sabía la cantidad de gente que lo amaba, dejó mucha semilla de amor y familia. Estuve muy cerca de él en su última etapa, me escribió en noviembre pasado y me dijo que se quería juntar conmigo", confesó Diego Topa.

Luego agregó: "Tenía ganas de hacer algo conmigo y que sabía que podíamos hacer algo juntos. Empezamos a tener reuniones con productores asociados y a armar un programa que no te das una idea lo que es. Me produjo un programa antes de su muerte".

Sobre la energía que Gerardo Rozín le puso al proyecto, Topa remarcó: "Es un formato hermoso que armamos y vamos a seguir, 20 días antes de su muerte tuvimos un último Zoom. 'Grabemos, apurémonos', nos decía; estábamos con todo el presupuesto para grabarlo”.

Finalmente, el artista aseguró que van a concretar el programa en homenaje a Rozín. "Lo vamos a hacer, después se verá la plataforma. Tenía que ver con los chicos, con la familia, con la música y es un poquito de él...", anticipó Diego Topa.

Por otro lado, en los últimos días trascendió que Jey Mammon es el elegido para continuar con el legado de La Peña de Morfi. El actor y conductor aceptó el desafío de seguir con el emblemático ciclo dedicado a la música creado por Gerardo Rozín.