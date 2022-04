Nelson Castro habló de la pelea con Carolina Amoroso al regresar de Ucrania: “Era imposible que…”

El conflicto bélico que se desató en tierras ucranianas, con la invasión de Rusia, paralizó al mundo y generó una atención masiva, con coberturas kilométricas de todos los medios del planeta. En ese contexto, en eltrece, y TN, se experimentó una controversia entre Nelson Castro y Carolina Amoroso.

El primer equipo de las señales de Constitución que arribó al suelo europeo fue con la periodista, que desarrolló un trabajo tozudo, con mucho compromiso y sobre todo una alta emotividad para transmitir todas las sensaciones que florecen en este tipo de contextos de guerra.

No obstante, de manera llamativa la gerencia de noticias decidió reemplazarla y enviar a Nelson, en lo que se presupone como una decisión egocéntrica del histórico comunicador. De ese modo, sobrevolaron decenas de teorías sobre el origen de esta determinación.

Luego de un cúmulo de semanas en Ucrania, Castro emprendió el retorno a la Argentina, para recrear en el aire todo lo que experimentó durante su cobertura y por supuesto que abordó, de manera subliminal, esta polémica sobre una pelea con Amoroso.

Al recibir un baño de aplausos en el estudio, el periodista entendió que debía compartir los lauros con el grupo de trabajo y ahí sostuvo: “Yo lo tomé en nombre de todo el equipo, Osvaldo Berisso, Rodrigo Sánchez Miguel y Manu Jove porque, obviamente, hubiera sido imposible hacerlo sin ellos”.

Hasta que realizó una mención de Carolina al aseverar: “¡Y por supuesto recordando al primer equipo que hizo muchísimo para que pudiéramos hacer cosas nosotros! con Carolina Amoroso y Gonzalo Bañez”. Apenas unas líneas, pero que oficiaron de explicación de los rumores.

Frente a la consulta de sus compañeros de canal respecto a que se le cruza por la mente en estos días y sobre todo qué tipo de imágenes se apoderan de sus pensamientos antes de dormir, Nelson admitió: “Son dos, una de la de los chicos, eso es algo muy fuerte; y la otra imagen es la de la destrucción”.

En esa confesión, el periodista añadió: “Porque no sólo te marca que ahí había vidas que no están más, sino que muestra que los que se salvaron, una parte de su vida muere, porque sus recuerdos, el pasado, proyectos de vida ya no están”.