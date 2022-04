¿Jorge Rial llamó a Flor de la V cuando la confirmaron como conductora de Intrusos?

Todavía resuena en la atmósfera la extraña salida de Jorge Rial de Intrusos, esa decisión de abandonar un clásico, ese formato tan original que surgió de su mente, allá atrás en el tiempo hace unas dos décadas. Nunca terminó de clarificar los verdaderos motivos para su renuncia.

Desde ese punto, el programa dispuso de la guía de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes reformularon el estilo y lograron una dinámica novedosa que incluso los catapultó a un salto de calidad como dupla con el llamado de eltrece, donde arribaron con Socios del espectáculo.

La sangría de los dos animadores generó un vacío en Intrusos, que mantuvo en vilo a América y a los fanáticos del show y finalmente las autoridades se inclinaron por depositar la confianza de comandar los hilos en Flor de la V, lo que produjo adeptos y detractores.

En ese período de incipiente aterrizaje de la actriz a esta función, se especuló en demasía sobre la opinión de Rial y así se abrieron las puertas a la incógnita sobre si existió un contacto entre ellos, si el creador del ciclo le brindó una bienvenida en lo privado.

En una entrevista reciente con Polino auténtico, el envío radial de Mitre, Florencia disipó las dudas y explicó que aconteció con Jorge. “A mí no me llamó Rial, no, nunca nada. Pero si yo recuerdo bien, la última vez que estuve, fue en la época de Loly Antoniale”, aseguró.

En ese plan de análisis de este rol novedoso en su vida profesional, De la V se animó a ponderar algunas cuestiones vinculadas con la igualdad de oportunidades para todos los géneros. “Este es el programa insignia del canal y creo que atravesó muchos momentos de muchísima discriminación, prejuicios, muchísimo machirulismo… y por eso ahora me parece bueno esta nueva etapa de apertura que es interesante”, opinó.

Asimismo se refirió al balance que realizó en el fuero interno para aceptar la aventura de ponerse al frente de Intrusos: “Cuando me propusieron hacerme cargo de la conducción, era enero, y en principio era por dos meses. Yo lo consulté con mi marido y dije que sí. También creo que desde que empecé hasta ahora soy otra persona”.