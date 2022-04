¿Alejada de El Trece? Se conocieron detalles del nuevo programa de Mariana Fabbiani

Mariana Fabbiani decidió tomarse un tiempo alejada de la televisión luego de conducir El diario de Mariana, Mamushka y Lo de Mariana por la pantalla de El Trece. Ahora, y con un 2022 en plena actividad de renovación de grilla de cada canal, se supo cuál será el futuro laboral de la conductora.

"Estoy cocinando algo… tengo ganas", reveló Fabbiani durante una entrevista con LAM (América), anticipando su regreso que será en dos meses con un ciclo completamente renovado.

"Estoy con un proyecto muy interesante, pero también estoy disfrutando de este stop. Fueron muchos años sin parar así que estoy redescubriendo un montón de cosas que había postergado. Estoy tranquila", agregó sobre la necesidad del merecido parate.

Luego, Ángel de Brito dio detalles de lo que será el nuevo programa, el cual no saldría por la pantalla de El Trece. "Yo sé lo que va a hacer. Está buenísimo. Empieza en dos meses. No es un programa de juegos, no va a salir en El Trece ni en América. Es un programa que le calza justo por algo particular”.

"Ya lo van a anunciar con un lanzamiento. Es un programa en donde va a viajar, pero no es de viajes", cerró el conductor.