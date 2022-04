Sol Pérez habló del mal momento que le tocó vivir: "Me mató"

Días atrás, cientos de fanáticos de Sol Pérez se preocuparon al notar que la joven conductora no estaba saliendo al aire ni de Canal 26, ni de eltrece. Resulta que la "ex chica del clima" tuvo una indigestión por un alimento que comió y debió guardar reposo en su casa.

Si bien antes de regresar a la televisión realizó un descargo en su cuenta de Instagram para llevarle tranquilidad a sus admiradores, ahora brindó una entrevista y se explayó sobre lo que le ocurrió.

"Me agarró una gastroenteritis aguda. No me lo esperaba, fue todo junto. Estaba recontra bien y de un momento para el otro me cambió el día. Tuve que llamar al médico, me inyectaron, un montón de cosas", contó en diálogo con Implacables, el ciclo que conduce Susana Roccasalvo en El Nueve.

Sin saber el motivo de su cuadro, indicó: "Como saludable, tampoco es que había algo de eso. La médica me preguntó si comí algo que me cayó mal pero no había demasiado, tal vez un chocolatito que te comés a la tarde".

Sol Pérez

Y, Pérez, explicó: "Supongo que hay un virus y me lo agarré. Me mató, 39° de fiebre, vómito. La verdad que la pasé muy mal pero duró poquito aunque en ese momento uno siente que te va a durar para siempre".