Qué opinó Luciano Castro tras la revelación de Flor Vigna sobre su vida íntima

Hace unos días, Flor Vigna sorprendió al realizar confesiones íntimas sobre su relación con Luciano Castro, con quien permanentemente se muestra feliz y enamorada, y a quien le agradece por redescubrirse a sí misma.



“Lucho tiene algo muy lindo. De cuidado, de preguntar qué quiero y qué necesito. Me enseñó a amarme y a que yo también puedo ser mimada”, expresó Flor en una entrevista con Teleshow.





“Un día me miró desnuda y me dijo: ‘Nunca te operes’. No dejo de aprender de él y de sus miradas”, agregó la joven en la misma entrevista, en donde no se guardó nada y dejó bien expuesto el gran momento que atraviesa con Luciano.



“Era muy virga. Era Flor Virga”, dijo entre risas sobre su vida sexual antes de estar con Luciano Castro. “Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía”, reveló.



En esa línea, Flor siguió compartiendo detalles íntimos. “Entre amigas coincidimos que después de algún tiempo sola es normal volver a tener vergüenza de estar desnuda en frente de alguien. Es como un recomenzar. Y tal vez fue así que redescubrí ese universo”, dijo.



“Pasó con Lucho. Cuando él me dijo: ‘Qué lindo ese lunar que tenés ahí’. Yo me enamoré de ese lunar. De un lunar al que jamás le había puesto atención. La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra manera”, agregó Flor.





No obstante, aún faltaba una palabra, la del gran protagonista: Luciano Castro. Consultado por la panelista Karina Iavícoli, el actor primero jugó a desconocer lo que había dicho su pareja, pero después dejó una reflexión.



“Luciana me dice: ‘No sé lo que dijo. ¡Miedo!’. Me pregunta qué dijo Flor. Le cuento. Y me dice: ‘Ah, se reencontró…’. Y después me comenta: ‘Nada que no le pase a una pareja que está hace seis o siete meses’. Ahí le hablo de ‘la rata’. Le digo que acá se habla de ‘la rata’. Me responde: ‘Qué boludos que son’”, contó la panelista.