Pamela David se despachó contra Jorge Rial: "Es un..."

Pamela David volvió a referirse a Jorge Rial en relación a la actitud de enfrentamiento que mantiene el periodista con la mayoría de sus colegas. En charla con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad) reveló que no le sorprende la actitud.

"A mí no me llama la atención, porque de verdad es un provocador. Habla más de él que de mí. A mí no me define. Yo no tengo problemas con nadie", aseguró la mujer de Daniel Vila, presidente del Grupo América.

Luego, la conductora agregó: "No creo que nadie tenga que pedir disculpas. También acepto que es un medio así, para mí es la nada misma".

Además se refirió a la llegada de Ángel de Brito a América TV: "Cuando iban a debutar le escribí a Ángel de Brito para desearle suerte y veo el programa cuando puedo y les deseo que realmente les vaya bien porque si les va bien a ellos, le va bien a América".

Finalmente, se refirió a los rumores de enemistad con Yanina Latorre. "No tengo problema con nadie. Honestamente no es una postura, es mi forma de ser”, aseguró.

Acto seguido, reveló detalles de cómo fue la última vez que se cruzó con la panelista de LAM: "Con Yanina nos cruzamos en un Martín Fierro de radio y ella venía con su marido y cuando la agarro se queda dura. Entonces le digo: ‘Relajá, ya está, no tengo problemas con vos’, no me acuerdo qué me contestó… Pero para mí nunca fue un tema", expresó, sin darle mayor importancia a los rumores.

Qué pasó entre Pamela David y Yanina Latorre

Hace algunas semanas atrás, Pamela se refirió al tema durante una entrevista con la revista Gente. "De verdad que no tengo nada, habría que preguntarle a ella cuál es su problema. De hecho, ella contó que hace poco la encontré en una fiesta y me acerqué, porque a mí de verdad no me pasa nada".

Además, contó que no tendría problema en trabajar con ella: "Ella dijo que no trabajaría más conmigo en televisión, no sé por qué. Si tendría que armar un equipo de trabajo y vos me preguntas '¿la tendrías?', yo te digo que sí. Esa es la diferencia, que yo pienso en equipos que sean buenos, pero que también funcionen".

Recordemos que en marzo de 2019, cuando Pamela regresó a la TV, Yanina recurrió a Twitter y disparó: "El programa de Pamela es más malo y deprimente que nunca. Qué miedo esta chica Pamela David conduciendo. Qué papelón con Urtubey. No sabe preguntar, no tiene timing y no sabe explicar nada. Como diría Rial, ¡país generoso!", disparó sin filtro la mujer de Diego Latorre.