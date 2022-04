El pasado 1 de abril, Marcelo Tinelli celebró su 62° año de vida. En Instagram, le llovieron los mensajes y no hubo quien no lo felicitara en su día. Uno de los mensajes que sorprendió a todos fue el de su ex esposa, Paula Robles. La mujer le redactó un breve, pero cariñoso texto, junto a una serie de fotografías.

Marcelo Tinelli recibió un cariñoso mensaje de Paula Robles por su cumpleaños

"¡Feliz cumple Marce! Deseo siempre tu felicidad. Te quiero mucho", escribió la ex bailarina y subió imágenes de Juanita y Francisco, los hijos que tienen en común.

Otra que también lo saludó y enterneció con su dedicatoria fue la primogénita del periodista, Mica Tinelli. La joven se encuentra lejos de su papá ya que desde hace un par de meses está instalada en México junto a su novio, Licha López.

La foto retro de Marcelo Tinelli que compartió su ex, Paula Robles

"Qué decirte que ya no sepas… que sos el mejor papá, la mejor persona, hombre, compañero... A veces, en este mundo tan retorcido, leo cosas que la gente dice de vos y pienso en cómo te juzgan sin conocerte en lo más mínimo, en cómo repiten cosas sin saber nada", comenzó diciendo la hija del conductor de ShowMatch.

Y sumó: "Pero vos vas para adelante, eso es algo que admiro y que aprendo tanto tanto de vos. 'Lo de afuera son ruidos' como nos decís vos siempre, vos sabés bien lo que sos y yo también (todos nosotros). Es por eso que puedo decir y afirmar todos los días, que sos sin dudas, el mejor. Te amo pa Marcelo Tinelli. Seguí disfrutando y sé feliz. Si sos feliz, yo también lo soy. Feliz cumpleaños".