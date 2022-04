Así fue la presentación de María Becerra en los Premios Grammy 2022

Sin lugar a dudas, el 3 de abril de 2022 quedará atesorado por siempre en el corazón de María Becerra por ser el día que se lució en el escenario del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas durante la ceremonia de entrega de los Premios Grammy. Junto a su colega colombiano J Balvin, la artista argentina brilló al ritmo de Qué más pues. Luego, el cantante continuó con otro de sus temas, In Da Getto, que realizó junto a Skrillex.

Para la presentación, Becerra eligió un top y un pantalón ancho metalizado que se llevó todas las miradas tanto de los presentes como de aquellos que vieron la transmisión desde la comodidad de sus hogares. Su show fue el tercero y vino detrás del de Olivia Rodrigo y Bruno Mars.

"Estoy súper feliz y orgullosa de estar acá y de poder llevar el nombre de mi país a los Grammy. También estoy muy agradecida con Jose que me convocó a cantar con él", reconoció en una entrevista en la alfombra roja.

María Becerra en la alfombra roja de los Grammys 2022

Sobre cómo inició su relación con J Balvin, contó: "Me habló por Instagram y me dijo: 'Me gustaría hacer una canción con vos, tengo algo para mostrarte'. Después le pasé mi WhatsApp, me envió el tema y quedé en shock. Era una versión acapella, sin el ritmo. La hicimos y después le agregaron todo lo demás, pero la canción era hermosa desde el principio".

Y acerca de su colega, señaló: "Él es una persona hermosa. Estaba preocupada por hacerme sentir bien y segura siempre".