Mariano Iúdica pecó de miserable y casi arruina su nuevo proyecto: "Casi explota..."

Son muchas las figuras del medio que decidieron probar nuevos horizontes que poco tienen que ver con el mundo del espectáculo. Sea impulsados por la crisis que dejó la pandemia para los trabajadores de la televisión y el teatro, como así también por las ganas de apostar a nuevas pasiones. Una de ellas fue Mariano Iúdica.

Tras el final de Polémica en el Bar, ciclo que llevaba adelante el conductor desde hacía cuatro años, decidió que era hora de probar suerte en el mundo gastronómico y abrió su propio bar junto a su esposa en Vicente López, pero no nada salió como lo planearon.

Lo está preparando en la zona turística de Vicente López con su mujer, con Romina Propato, van a abrir un bar moderno. Porque aparte, Mariano es un amante de la gastronomía, un gran cocinero y él va a hacer la carta. ‘Chef by Mariano Iúdica’”, habían revelado al respecto en Socios del espectáculo (El Trece).

Sin embargo, las cosas no están saliendo como pensaron y a Iúdica casi se le cae a pique el sueño. El conductor tendrá mucha capacidad para llevar adelante un programa de televisión, pero a la hora de tomar decisiones en el rubro gastronómico parece que la pifió.

El lugar tenía una pérdida de agua y en lugar de llamar a algún especialista para que se encargue del problema, Mariano se quiso ocupar con sus propias manos para no invertir más dinero y le salió mal. “Yo no quería gastar más. Y, por culpa mía, casi explota toda una cisterna bajo tierra y explota el salón”, contó.

Para terminar de contar lo sucedido, el conductor reveló por medio de un audio de WhatsApp: “El agua casi entra al salón. Yo dije ‘no pasa nada, quedate tranquila’. Vinieron para hacer el trabajo y medio que yo les dije ‘Ya está, no hace falta’. Y Romina, que me decía ‘Tenemos que hacerlo’…Y, por no hacerlo, un día casi explota para arriba todas las conexiones de agua”.