Filtran fotos de Luciana Salazar con el hombre que sería su nuevo novio

Luciana Salazar hizo una pausa en su fuego cruzado con Martín Redrado y salió de noche junto al hombre que señalan como su supuesto nuevo novio. De esta manera, tras el anuncio de pronto casamiento del economista, la modelo podriá también estar en camino de una nueva historia de amor.

Recientemente Luciana había disparado sin filtro contra Redrado a través de las redes sociales. "Me viene haciendo muchas cosas para dañarme y castigarme, no entiendo su odio hacia mí, por qué tanto ensañamiento conmigo", apuntó en sus historias de Instagram.

Luego la rubia fue por más y agregó: "Me supera toda esta situación, creo que nunca superó lo de mi maternidad porque él siente que fue la causa de nuestra separación y siento que me castiga a mí y a mi hija constantemente por eso. Negaba públicamente cuando veía a Matilda y le mandaba regalos".

En este largo historial de enfrentamiento, Luciana Salazar aseguró:"Él busca lastimar. Por un lado le trae un regalo firmado con una dedicatoria a mi hija y después va, la niega y desmiente todo ese hecho públicamente. No se da cuenta que eso mi hija el día de mañana lo va a ver y yo realmente no sé qué es lo que se le pasa por la cabeza haciéndole eso a una nena. Yo no puedo creer que una persona haga eso con una niña, es como una actitud que uno podría decir como un ‘psicopateo’. Yo me lo puedo bancar porque soy grande, pero a una nena chiquita… Me parece muy macabro, no lo puedo entender".

Hace algunas semanas, Marcelo Polino dejó entrever que Luciana está en un muy buen momento sentimental. "Hablemos del de ahora que está muy bueno. Es una persona que está muy bien económicamente. Tiene la vida resuelta", contó el periodista.

Mientras que este sábado, desde la cuenta El ejército de LAM, que comanda Ángel de Brito, filtraron dos imágenes de Luciana Salazar junto a su amigo Martín Baclini y otro hombre que sería su pareja. "Martín Baclini, Luciana Salazar y su chongo", escribieron desde la cuenta del programa que se emite por canal América.