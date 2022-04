Thelma Fardin confirmó una noticia clave en la causa contra Juan Darthés

A comienzos de febrero de este año, se conoció la polémica resolución de un tribunal de Brasil de anular el juicio de Thelma Fardin contra Juan Darthés. Sin embargo, ahora los jueces rectificaron su decisión y la actiz fue la encargada de confirmar una noticia clave en la causa.

En diálogo con Catalina Dlugi en el ciclo radial Agarrate Catalina (La Once Diez), Thelma Fardin expresó: “Estoy bien. Los jueces corrigieron su decisión en un momento en que era clave que no volviera todo a foja cero y el juicio empezará de vuelta. Porque en un momento pedían que se cambiara la jurisdicción y era empezar todo de nuevo. Si la justicia no se hubiera corregido hubiera sido un calvario. Ya el proceso judicial es muy tortuoso, agotador así que si hubiéramos tenido que volver a declarar hubiera sido lo que nosotras llamamos re-victimización”.

Luego Fardin remarcó: “No hay antecedentes de que los jueces corrijan su decisión. Yo pensé que íbamos a tener que ir a la Corte Suprema. Creo que ahora si se va a dar una celeridad para terminar con esta causa. Necesito que esto pase a ser una cosa del pasado”.

Sobre los siguientes pasos de la causa contra Juan Darthés, la actriz detalló: “Todavía no hay fechas de reanudación. Estamos esperando que el juez nos diga cuándo. Una vez que Darthés declare, quedan los alegatos finales del fiscal, de la defensa y el tiempo que se tome el juez para decidir”.

Sobre el impacto de este largo proceso judicial en su salud, Thelma Fardin contó: “Tomo medicación antidepresiva y me tuvieron que internar y hacer ajustes en la medicación. La venía pasando muy mal, estaba agobiada, muy triste por la situación. Ya no me da más el cuerpo, estoy muy cansada. Son muchas cosas por lo que una va pasando, mucha energía mental y emocional y todo se paga con el cuerpo. Y justamente del otro lado juegan a eso, a cansarnos. Por eso la importancia de resistir”.

De hecho en febrero, la artista había remarcado ese concepto de resistencia cuando hizo un fuerte descargo por la declaración de nulidad de su causa contra Juan Darthés.

Finalmente, en la entrevista Fardin habló de su situación sentimental tras su ruptura con Camilo Vaca Narvaja. “Estamos separados y cada uno enfocado en sus cosas. No me pesa estar sola porque estoy muy bien acompañada por mi círculo de amigos y mi familia sino si sería muy doloroso. Ellos hacen que sea más llevadero este momento que consume tanta energía vital de la vida”.