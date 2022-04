Pamela David contó cómo fue la última vez que se vio con Yanina Latorre: “La agarré y se quedó…”

La cosa siempre fue picante entre Pamela David y Yanina Latorre. Y con el ingreso de LAM a América algunas situaciones todavía están por resolverse. Todo el mundo sabe que hubo problemas, pero la forma en que terminarán es toda una incógnita.

Las dos han hablado mal de la otra en varias oportunidades en los últimos años (sobre todo Yanina, claro, con su lengua súper picante), y ahora se espera algo de paz con el desembarco de la esposa de Diego al canal de Daniel Vila, esposo de Pamela.

David pasó por la radio Once Diez, y allí plantó su bandera: "No tengo problema con nadie. Honestamente no es una postura, es mi forma de ser”, aseguró en Agarrate Catalina, el programa de Catalina Dlugui.

Y allí fue cuando relató como fue su última vez con la panelista estrella del programa de Angel de Brito: “Con Yanina nos cruzamos en un Martín Fierro de radio y ella venía con su marido y cuando la agarro se queda dura. Entonces le digo: ‘Relajá, ya está, no tengo problemas con vos’, no me acuerdo qué me contestó… Pero para mí nunca fue un tema”. Hace unos días, Latorre dijo algo parecido, pero omitió detalles y de los importantes...

Y Pamela sugirió cómo tiene que ser la relación: “No creo que nadie tenga que pedir disculpas. También acepto que es un medio así, para mí es la nada misma. Cuando iban a debutar le escribí a Ángel De Brito para desearle suerte y veo el programa cuando puedo y les deseo que realmente les vaya bien porque si les va bien a ellos, le va bien a América”.

Algo distinta es la mirada de David sobre Jorge Rial, el ex conductor estrella del canal de Palermo: “De él ya no me extraña nada”, afirmó, cuando le recordaron los dichos de Rial a días que debutó LAM en América, donde trató de sembrar dudas entre ellas (“Yanina Latorre dijo barbaridades impresionantes de Pamela David y es la primera dama, tiene un poquito de poder”, explicó Rial).

“A mí no me llama la atención, porque de verdad es un provocador, habla más de él que de mí. A mí no me define. Yo no tengo problemas con nadie, cuando yo grababa La Ruleta estaba en Martínez de hecho. Y no me dijo nada de nada. Así que ya sabemos cómo son las cosas”, terminó la morocha, que acompaña a su hija en su nueva carrera como modelo.