Los ganadores de los premios Grammy 2022

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación presentó la la 64º edición de los premios Grammy 2022 desde Las Vegas. La ceremonia reconoce a las mejores producciones musicales lanzadas durante el año 2021. Jon Batiste y Sik Sonic se impusieron en las principales categorías de la noche.

La conducción de los premios Grammy en esta emisión estuvo a cargo del humorista Trevor Noah. En tanto que entre los solistas y bandas que se presentaron en vivo se destacaron John Legend, Bruno Mars, Olivia Rodrigo, H.E.R, Carrie Underwood, Jon Batiste, , BTS, Brandi Carlile, Billie Eilish, Lil Nas X con Jack Harlow y Chris Stapleton.

El candidato con mayor cantidad de nominaciones fue Jon Batiste, y la Argentina tuvo su crédito con la presencia de María Becerra que junto a J Balvin.

Los ganadores:

Álbum del año: "We are", de Jon Batiste

Grabación del año: "Leave the door open", de Silk Sonic

Canción del año: "Leave the door open", de Silk Sonic

Mejor nuevo artista: Olivia Rodrigo

Mejor interpretación rap: "Family ties", de Baby Keem y Kendrick Lamar

Mejor álbum de rap: "Call Me If You Get Lost", de Tyler, The Creator

Mejor álbum R&B: "Heaux Tales", de Jazmine Sullivan

Mejor álbum country: "Starting Over", de Chris Stapleton

Mejor interpretación pop solista: "Drivers license", de Olivia Rodrigo

Mejor álbum pop vocal: "Sour", de Olivia Rodrigo

Mejor interpretación dúo o grupo: "Kiss Me More", de Doja Cat featuring SZA Lil Nas X brilló con su performance en los premios Grammy.

Entre los premios que fueron entregados fuera de la televisación se destacan los siguientes:

Mejor productor no clásico: Jack Antonoff

Mejor álbum de pop tradicional vocal: "Love for sale", de Tony Bennett y Lady Gaga

Mejor álbum de banda sonora para medio visual: Soul - Jon Batiste, Trent Reznor & Atticus Ross, composers

Mejor álbum new age: Divine Tides - Stewart Copeland & Ricky Kej El exintegrante de The Police, Stewart Copeland ganó el Grammy a Mejor álbum new age junto Ricky Kej. Foto: AP.

Mejor solo de jazz improvisado: Humpty Dumpty (Set 2) - Chick Corea

Mejor álbum de jazz instrumental: Skyline - Ron Carter, Jack DeJohnette & Gonzalo Rubalcaba

Mejor álbum de jazz latino: Mirror Mirror - Eliane Elias With Chick Corea and Chucho Valdés

Mejor álbum jazz conjunto: For Jimmy, Wes And Oliver - Christian McBride Big Band

Mejor álbum folk: They’re Calling Me Home - Rhiannon Giddens With Francesco Turrisi

Mejor álbum de reggae: Royal Beauty In The Silence - Soja

Mejor grabación dance/electrónica: Alive - RÜFÜS DU SOL

Mejor álbum dance/electrónica: Subconsciously - Black Coffee

Mejor caja o caja especial de edición limitada: All Things Must Pass: 50th Anniversary Edition - George Harrison

Mejor álbum vocal tradicional pop: Love For Sale - Tony Bennett & Lady Gaga

Mejor vídeo musical: Freedom - Jon Batiste Jon Batiste se llevó el premio a Mejor video musical. Foto: Reuters.

Mejor película musical: Summer Of Soul- Various Artists

Mejor diseño de álbum no-musical: Love for sale

Mejor álbum de pop latino: Mendo - Alex Cuba

Mejor álbum de música urbana: El último tour del mundo - Bad Bunny

Mejor álbum latino de rock o alternativo: Origen - Juanes

Mejor Álbum Tropical Latino: Salswing- Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

Mejor performance rock: Making A Fire - Foo Fighters

Mejor canción rock: Waiting On A War - Foo Fighters

Mejor álbum rock: Medicine At Midnight - Foo Fighters

Mejor álbum de música alternativa: Daddy’s Home - St. Vincent

Mejor performance metal: The Alien - Dream Theater