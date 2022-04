La propuesta que le hizo Fede Bal a su novia bajo efectos de la morfina en plena internación

Hace una semana, Fede Bal sufrió un fuerte accidente en Brasil durante las grabaciones del programa Resto del mundo (El Trece). Debido a la gravedad de la situación, su madre y su novia viajaron al vecino país para acompañarlo. Allí, el actor le propuso casamiento a su pareja en medio de la internación, pero recibió una dura respuesta.

“A Fede le dan morfina porque tiene mucho dolor, y cuando se la dan, le dice a Sofía: ‘Nos casamos, tengamos hijos’”, detalló Carmen Barbieri en diálogo con Momento D (El Trece).

Entonces, la mamá de Fede Bal reveló cuál fue la respuesta de Sofía Aldrey. “Ella le dice: ‘Me gustaría que me lo digas sin morfina’. Es muy gracioso. Dice que: ‘Siempre, cuando toma una copa de más o cuando le dan morfina, me dice que quiere tener hijos. Querría que me lo diga fresco’”, apuntó Barbieri entre risas.

Por otro lado, Carmen también habló de la complicada situación de Fede Bal en horas previas a su operación. “Acá tenemos una traductora que es la mujer que atiende a los pacientes internacionales, y que me dijo: ‘En este hospital siempre decimos la verdad’. Le pregunté si mi hijo va a perder el brazo o la mano, que no la podía mover y ella me dijo que no iba a perder nada”.

Además, la conductora agregó que su hijo ya fue intervenido durante cuatro horas para limpiar la herida, ya que cuando los médicos abrieron encontraron restos de pasto y tierra. “Ahora, cuando abran el viernes, tiene que estar limpia la zona para poder ponerle clavos, una chapa. Con todo lo que le van a poner, tiene que estar totalmente limpia la zona. Si no está limpia el viernes, hay que operar otra vez”, explicó Barbieri.

Finalmente, la capocómica contó que consultó si puede volver pronto al país con Fede Bal. “Entonces yo le pregunté al doctor si me lo podía llevar después de la operación y me dijo: ‘Yo no le puedo decir nada hasta que no opere el viernes’”.