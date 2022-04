Pampito se descompuso en pleno vivo y tuvo que abandonar el programa

Pampito protagonizó un inesperado momento este jueves cuando tuvo que abandonar el aire de Mañanísima (Ciudad Magazine) tras sentirse muy descompuesto.

Mientras Estefanía Berardi analizaba lo ocurrido en el último episodio de El hotel de los famosos, notó que su compañero no estaba del todo bien: "¿Qué pasa?", le preguntó. A lo que el panelista respondió: "Estoy desconcentrado. Que me corten el micrófono, te juro, me dio asco el té", lanzó y se retiró de inmediato del estudio.

"Fue a toser. Es la primera vez que le pasa, capaz fue a vomitar. En un momento se quedó callado y no contestaba, lo conozco, le pasaba algo", comentó Berardi.

Matías Alé, quien se encuentra reemplazando a Carmen Barbieri, comentó: "Se nos descompuso Pampito. Hacemos el corte y ya venimos así nos acomodamos".

"Casi se nos desmaya Pampito. Estábamos en el aire. Está con el médico", comentó el conductor a la vuelta de la pausa comercial. Minutos más tarde, el panelista regresó ante las cámaras y contó detalles de lo sucedido: "Me da vergüenza. Parece teatro. Tomé té y me dio asco. Estaba hablando y me empezó a agarrar náuseas. Fui al baño a vomitar. Perdón, es un asco lo que estoy contando, pero me dio asco el té. Estoy bien. Estoy vivo, que no se preocupe mi familia que me estaba escribiendo", reveló entre risas.

Recordemos que Pampito alcanzó gran exposición mediática luego de ser quien tiró la primicia de que Jorge Rial estaba separado de Romina Pereiro. Los rumores alcanzaron gran repercusión a partir de la información que comentó al aire del ciclo de Carmen Barbieri, en ese contexto, el panelista hizo gala de sus averiguaciones y también aseguró que el conductor tenía un romance con Alejandra Quevedo.

Todo esto antes que el creador de Intrusos oficializara la separación de Pereiro. Por eso sorprendió que en su momento de contarle al mundo que se rompió la pareja, dentro de una alocución extensa, Jorge le dedicó durísimas palabras al periodista.

"Está todo bien, ahora cuando entra Pampito por ejemplo, doy nombre, que acosa, porque su laburo es acosar.Primero buscate un nombre, ¿no tenés nombre? No sé ni cómo te llamás... ", disparó Rial en su programa de Radio 10.

Con la ironía que lo caracteriza, el conductor agregó: "No muchacho, frená un cacho ahí. Vienen a casa, no van a encontrar nada. Preocúpense por sus historias, que las tienen. Hay cierto acoso. Sobre todo sobre Romina. Lo digo públicamente para que la dejen en paz a Romina, a su familia".