Desconsolada: Carmen Barbieri se refirió a la posibilidad de que Fede Bal pierda el brazo

Tras sufrir un grave accidente mientras grababa imágenes del programa Resto del mundo (El Trece) en Brasil, Fede Bal quedó internado en una clínica de Río de Janeiro, y ahora su madre, Carmen Barbieri se mostró desconsolada por lo que podría pasar en la operación.

“Tiene momentos que se le pianta un lagrimón. Recién el viernes a las 6 de la mañana lo operan. Hay que ver cuando sale bien. El tema es que le duele mucho, le dan muchos calmantes. Está muy bien atendido, todo perfecto. Lo hacen caminar para que no se le haga trombosis en las piernas. Es un trámite”, detalló Barbieri en Momento D (eltrece).

Luego, la conductora detalló el frontal diálogo que tuvo con una de las profesionales que atiende a Fede Bal. “Me dijo ‘en este hospital siempre decimos la verdad. No se le oculta nada a los familiares’. Le pregunté si mi hijo va a perder el brazo y ella me dijo que no iba a perder nada”.

Además, Carmen Barbieri habló de la complicaciones tras el duro golpe que sufrió su hijo. “Un médico que vio a Fede, abrió y se encontró con la herida sucia con mucho pasto y barro. Cuatro horas duró esa operación”, remarcó.

Luego, la capocómica detalló: “Ahora, cuando abran el viernes, tiene que estar limpia la zona para poder ponerle clavos, una chapa. Todo lo que le van a poner, tiene que estar totalmente limpia la zona. Si no está limpia el viernes, hay que operarlo otra vez”.

Finalmente, Carmen Barbieri se sinceró sobre el panorama que le brindaron en el centro médico sobre el destino de Fede Bal. “No nos garantiza nada. Para la medicina, y siempre lo digo en mi programa, dos más dos no es cuatro, es cinco o siete. No es matemática, entonces te dicen que no se sabe lo que va a pasar”, enfatizó.