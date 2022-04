La pelea feroz de Luis Majul con una periodista en el casamiento de Jorge Lanata

El mundo del espectáculo se paralizó en la noche del sábado, todas las luminarias se posaron sobre ese punto en la provincia de Buenos Aires, ese rincón donde Jorge Lanata y Elba Marcovecchio vivieron la emocionante experiencia de casarse, de abrazar el compromiso de unir sus caminos.

La boda contó con una cobertura full de los medios, que montaron guardia en las adyacencias del predio en Exaltación de la Cruz, la misma localidad donde celebraron la fastuosa ceremonia Stefi Roitman y Ricky Montaner, para no perderse ningún detalle.

En esa velada se produjeron algunas situaciones peculiares, como la presencia del ex presidente Mauricio Macri, que se fundió en un abrazo con Lanata y se quedó un rato para compartir ese festejo junto a su mujer Juliana Awada. Pero ese no fue el único episodio.

Otro de los capítulos particulares se vinculó con el aterrizaje, ya muy comenzada la celebración, de Chano Charpentier, que a pesar de encontrarse en plena etapa de rehabilitación y en tratamiento se hizo un tiempito para compartir ese momento tan especial de su amigo Jorge.

Con tantos famosos pululandon por la pista, por las mesas, algo iba a pasar y sobre todo se filtrarían chismes de circunstancias picantes. Y así sucedió en torno a Luis Majul, el siempre polémico periodista que protagonizó un tenso intercambio con una colega.

Toda la información brotó de la boca de Ángel de Brito, que hizo gala de su capacidad de recolección de datos, y soltó una bomba en LAM. El conductor se arrojó a narrar con lujo de detalles el encontronazo de Luis con Romina Manguel, una charla dura y álgida.

En un móvil con Elba Marcovecchio, la nueva esposa de Lanata, Ángel contó todo el conflicto: “¡No sabes lo que me dijeron! Me la contaron, viste que los novios no se enteran. Los que la pasaron fatal fueron Majul y Manguel, entre ellos. Romina lo fue a saludar, él es especial”.

Hasta que narró el tono muy filoso que utilizó Luis y el tenor irrisorio del contenido de su increpación: “Le dijo ‘yo con vos no quiero saber nada, no te quiero saludar, porque tenemos diferencias ideológicas irreconciliables’”. Tremendo. A lo que la abogada solo atinó a contar: “Me senté en esa mesa y había paz”. De Brito la retrucó: “Te caretearon Elba”.