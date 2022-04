La sorpresiva reacción de Antonela Roccuzzo con un fan que intentó filmarla

Antonela Roccuzzo es una importante influencer que acumula solo en su cuenta de Instagram más de 19 millones de seguidores. La fama que alcanzó la esposa de Leo Messi es tan importante que muchas de las marcas más exclusivas del mundo se interesan en sumarla a sus filas, entre ellas Louis Vuitton y Versace.

Su repercusión mediática alcanza tal nivel, que muchos de sus seguidores intentan llevarse alguna foto o video para compartir en sus redes si alcanzan a cruzarse con ella. Esto mismo le ocurrió a Alexis Gaona, un paraguayo que juega al fútsal y vive en Madrid. El fin de semana, el joven estuvo en París y se cruzó con la rosarina, que estaba paseando con sus hijos.

Apenas se percató que la persona que estaba a su lado era Antonela, sacó su teléfono y comenzó a filmarla. La actitud no le gustó a la morocha, quien tapó la cámara con su mano, expresando que no quería que grabara a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Ante el reclamo de Antonela, Alexis pidió disculpas. Acto seguido, la morocha le ofreció sacarse una foto. "La esposa de Messi me pidió que no le grabara a sus hijos. Bajé mi cel y le pedí disculpas. Ahí me dice que si quería, me podía sacar una foto con ella", relató en sus redes sociales. Como era de esperarse, su historia y la selfie se volvieron virales.

Antonela y Leo comparten una historia de amor increíble. El astro conoció a su futura esposa cuando tan solo tenía nueve años. Recién en julio del 2007 la relación fue blanqueada y desde entonces nunca se separaron.

Fiel compañera del ídolo de la Selección Argentina, cada logro que él obtiene también es de ella, ya que es quien lo sostiene, lo apoya y le da impulso para seguir adelante en las buenas y en las malas.