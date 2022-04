La particular foto de Mica Viciconte antes del nacimiento de Luca

A la espera de la inminente llegada de su bebé, Mica Viciconte se mostró junto a las hijas de su novio Poroto Cubero. Es que tanto Allegra como Sienna e Indiana están ansiosas por el nacimiento de su hermanito. "Se juntó la banda", expresó el ex futbolista junto a la foto donde se puede ver a su actual pareja recostada junto a las hijas que tuvo con su ex esposa Nicole Neumann.

El vínculo de Mica con las hijas de Cubero es cada vez más estrecho. Semanas atrás, Viciconte celebró rodeada de toda su familia el triunfo en Masterchef Celebrity. Entre los familiares que acompañaron a la ex Combate en los estudios del canal estuvieron su novio y sus hijas.

Tras anunciarse el ganador del certámen, tanto Cubero como las pequeñas corrieron a felicitarla. "Estoy muy feliz", declaró Allegra algo tímida.

Santiago del Moro contó el trasfondo de la presencia de las menores en reality culinario de Telefe y reveló que Nicole firmó un documento en el que autorizaba a sus hijas a asistir a la grabación. "La más grande no quería estar porque no quería hablar. Entonces en un momento yo la fui a buscar", reveló. "Si vos querés no estar, no estés, pero si a vos te gustaría estar con tu familia está, porque yo no te voy a preguntar nada", le prometió a Indiana.

Luego, sumó detalles sobre el acuerdo al que llegaron el ex matrimonio para que sus hijas estuvieran presentes. "El canal pide previa autorización de los padres. Nicole, obviamente, firmó un documento para que las hijas estén ahí. Sino, no se puede", detalló el conductor.