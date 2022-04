Ángel de Brito opinó del mendocino que sale con Lizy Tagliani

Lizy Tagliani ya no piensa en Leo Alturria y dejó en el pasado la tristeza. Al parecer, sus días se tiñeron de color al darle una nueva chance al amor con Sebastián Nebot. "Nos conocemos hace mucho. Teníamos buena onda y ahora vino de visita a Buenos Aires. Me encanta desde que lo conocí", indicó la capocómica sobre el mendocino de 33 años.

Y, en diálogo con Socios del Espectáculo, reconoció: "Lo amo desde 2016, pero él no sabe. Lo conocí ese año cuando me llevaron a un boliche a hacer presencia. Lo conocí ahí y pegamos buena onda, pero después se cortó cuando yo me puse de novia en 2019. Hace poco él me preguntó cómo estaba y nos volvimos a hablar".

Muchos opinaron sobre el vínculo y hablaron del joven. Uno de los que lo hizo fue Gabriel Canci, quien fue novio de Nebot años atrás. "Yo fui pareja de Seba dos años, aproximadamente. Lo conozco cuando todavía no salía del closet, imaginate. Dejamos de estar juntos pero siempre hubo buena relación, buena onda, seguimos siendo amigos", señaló el empresario en Intrusos.

Sebastián Nebot y Gabriel Canci

Y sobre cómo se conoció la feliz pareja, contó: "Susana del Moro la trajo a Lizy y ahí se conoció con Sebastián, que era relaciones públicas del boliche. Se conocieron y pegaron onda. Cuando hago la Vendimia para Todos del 2019, ahí la llevo a Lizy y se vuelven a encontrar. Hubo charlas, hubo conexión, muy buena energía, buena onda, pero tengo entendido que no pasó nada en ese momento".

Otro de los que también opinó sobre Nebot fue Ángel de Brito quien, al ser consultado por los internautas, indicó: "Él está entrando en un juego mediático que no le suma nada".

