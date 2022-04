Luciana Salazar se despachó contra Martín Redrado: "Busca hacerme quedar como una..."

En los últimos días se dio a conocer la noticia que Martín Redrado le propuso casamiento a Lulú Sanguinetti. Además, salieron a la luz detalles de la fiesta que ambos estarían preparando para el próximo 19 de julio.

Fue en Socios del Espectáculo (El Trece) donde dieron a conocer la conversación que Sanguinetti habría tenido con su peluquero sobre la propuesta de matrimonio de Redrado. "Por un lado, dicen que ellos están muy bien. Me cuentan que ella fue a la peluquería y le habría confesado a su peluquero, mientras se hacía iluminaciones y tenía la gorrita puesta, que él le propuso casamiento", comentó la panelista Mariana Brey.

Entre los detalles que se dieron a conocer, se supo que la boda contará con un festejo íntimo para 80 invitados. Los novios cerrarán un hotel y allí recibirán a sus seres queridos durante tres días. La ceremonia será en lago de Como.

En este contexto, la que reapareció fue Luciana Salazar. La ex pareja de Redrado volvió a mostrar toda su furia durante una entrevista. "Soy víctima de un hombre despechado", comenzó diciendo Luli en una nota con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Con respecto al último escándalo que protagonizaron, luego que la mediática recibiera unmail de un laboratorio de Estados Unidos donde le notificaban que sus embriones y óvulos congelados estarían en riesgo por falta de pagos, comentó: "Más que los óvulos congelados, me preocupan los embriones que es lo principal. La urgencia más que nada está ahí, y lo voy a resolver, pero a mí lo que más me dolió fue la actitud".

"No es casualidad esto, venimos de una mediación fallida porque yo voy a demandar y ese mismo día me llega un mail de la empresa que tiene congelados mis embriones y mis óvulos. Eso es un castigo por algo que no salió como él quería", agregó.

"¿Qué despecho podés llegar a sentir para hacer una barbaridad así?. El hombre despechado es lo peor que puede pasar, y es lo que yo estoy sufriendo, soy víctima de eso. Creo que todo se va a entender mejor cuando vayamos a la Justicia y salgan a la luz los motivos. Él busca hacerme quedar como una loca".

Y concluyó categórica "Maneja una inestabilidad emocional importante. A mí me descoloca mucho porque muestra una imagen a los medios, y para adentro me busca constantemente. Tengo confesiones muy fuertes de él, que me las guardé para preservarlo. Pero es una persona para el afuera y otra para el adentro".