Así está la hija de Lanata: tiene 18 años y fue la más mirada en el casamiento

El amor brotó de las entrañas, surgió como un rayo imprevisto que arrasó con todo y modificó para siempre la vida de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio. Una pareja que sorprendió con el anuncio de su relación allá atrás, hace dos años, y ahora dio un paso impresionante.

El famoso periodista y la abogada, que forma parte del equipo de trabajo de Fernando Burlando, experimentaron un sentimiento poderoso, que los imantó, los estimuló hasta límites inimaginables y por eso nació el deseo de sellar todas esas emociones.

Este sábado se produjo la ceremonia religiosa y la celebración en un predio gigantesco, y lujoso, en la localidad de Exaltación de la Cruz. Los medios se agolparon para cubrir este episodio personal de Jorge, que despertó la atención de la sociedad.

Dentro de las particularidades de la fiesta se destacó Lola Lanata, la hija del periodista con Sara Stewart Brown, que ya transita por el final de la adolescencia e ingresa en la adultez al cumplir 18 años. Lo cierto es que la joven fue interceptada por los cronistas.

En ese cruce con los micrófonos, Lola reconoció las sensaciones que la abordan en este momento trascendental de su padre y contó cómo se lleva con la nueva esposa. “Nos llevamos todos muy bien, todos son un amor y Elba también. Para mí es algo bueno y no me lo esperaba para nada”, sostuvo.

Lola se animó hasta a contar un detalle secreto, que se relaciona con la pregunta que le hizo Lanata, en una especie de pedido de permiso para casarse con Marcovecchio. “La noticia me la contó primero a mí. Me preguntó qué pensaba, yo fui la primera en saber. Me consultó si me parecía bien que se case y yo le dije que sí, obvio”, narró.

Nativa de la era digital, la joven Lanata posteó bastante material desde el interior de la celebración. Así se destacó una foto con su papá, a la que le escribió: “Sos el más lindo del mundo”, fue el mensaje que le dedicó. Además, compartió con sus seguidores el asombro que le causó llegar al lugar y verse rodeada por cámaras y fotógrafos.