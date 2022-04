El Primero de Nosotros suma un actor que desatará tensión y potenciará el rating

El Primero de Nosotros (Telefe) es la ficción que lidera el rating de la televisión abierta argentina, y para no bajar escalones del podio la producción nacional suma un actor que desatará tensión y polémica entre dos de los personajes más importantes de la tira.

Gastón Ares es el nombre del artista que se suma a El Primero de Nosotros. El actor se pondrá en la piel del tercero en discordia entre los roles que interpretan Damián De Santo y Nicolás Riera. De esta manera, una de las historias de amor de este exitoso programa que diariamente es tendencia en el rating entrará en una zona de turbulencias que promete más de un sobresalto.

Sebastián es el nombre del personaje de Ares, que sembrará celos y confusión en la mencionada pareja. “Vengo a jugar un poco el rol del tercero en discordia, con consciencia o no de mis actos, pero claramente desde un enfoque de total naturalidad ante una relación de amistad, de amor", detalló el actor que se suma a El Primero de Nosotros.

Gastón Ares.

Además, Gastón Ares remarcó: “En lo personal, me resulta maravilloso que en las tiras diarias se muestre una sociedad más inclusiva; porque eso, considero, es lo que ya somos. Me gusta la frase armada de 'todavía falta mucho por hacer', pero me gusta aún más la idea de “ya somos, y hay que continuar aplicándolo a diario”.

El actor de 34 años es también parte del elenco de “Entrelazados”, una de las primeras producciones de Disney+ realizadas en la Argentina. Conforma el staff del Magazine Distendidos tv los martes a las 21hs por Canal 7- Flow, llevando adelante el segmento denominado “El Aventurero”. En teatro protagoniza la obra “Genesis” y “Un Balcón con Vistas”, comedias que están sábados y domingos en calle Corrientes.En su trayectoria se destaca su participación en tiras que tuvieron notables números en el rating como Por amarte así, Fanny la fan, Viudas e hijos del Rock and Roll, entre otras.