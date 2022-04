Robertito Urgarte reveló cómo fue su charla privada con Mica Viciconte tras la pelea mediática: “Me puso que…”

Robertito Funes Ugarte protagonizó una batalla en el plano público picante, llena de tensión y de recriminaciones, con Mica Viciconte. Un enfrentamiento que adquirió enorme visibilidad y que los confrontó en dos rincones opuestos y que trascendió a escalas álgidas.

Todo surgió de la necesidad del animador de pronunciar de manera peculiar el apellido de la pareja de Fabián Cubero, lo que caló hondo en el corazón de la mediática que no dudó en saltar a las redes sociales para expresarle su enojo al periodista.

“Me parece que como periodista informarse sobre la pronunciación de un apellido no es tan difícil. No diría esto si la situación no se repitiera varias veces, ya hasta parece despectiva la forma. Se pronuncia Viciconte(Super fácil) Y no Vichiconte”, tuiteó.

Además de la sencilla discrepancia por el modo en que pronunció el apellido, se creía que de trasfondo latía un encono por la amistad de Robertito con Nicole Neumann. Lo cierto es que siempre flotó en la atmósfera esa tensión entre los dos personajes públicos.

Una situación que se revivió recientemente, cuando Funes desarrolló el programa en que viaja con los participantes de MasterChef, ahí volvieron a tocar el tema y limaron, de cierta forma, las asperezas. “Debo decirte que a mí me gustó que vos me escribieras aquella vez y que me pusieras en mi lugar, porque estuviste muy bien”, le dijo Ugarte.

Ese cruce en el interior del auto, esa charla reveladora provocó el interés de los medios en indagar en mayores detalles de este lazo picante. Así, Robertito brindó una entrevista en el ciclo radial Por si las moscas, donde se animó a relatar una conversación privada que mantuvo con Mica.

Parece que en ese momento, la novia de Poroto se comunicó con el conductor para reclamarle por su intervención, por esa corrección de algo tan íntimo como su apellido. Entonces, Roberto contó lo que le trasladó en ess charla: “Le dije que parte no entendés que te dije Vichiconte pero por el italiano”.

En ese plan de revelación, Ugarte aportó más pormenores de lo que aconteció en ese intercambio y describió: “Me dijo cómo se pronunciaba su apellido y una serie de cosas y después me bloqueó. Pero cuando hicimos el Viaje Chef me encontré una mujer divina, que te canta las cuarenta y no le hace asco a nada. Me pareció muy bien porque me puso en su lugar. Me puso los puntos y estuvo bien”.