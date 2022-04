Anunciaron el humillante remplazo de Graciela Alfano en Socios del Espectáculo

Graciela Alfano pateó el tablero y decidió renunciar este martes -en pleno vivo- a su lugar como panelista de Socios del Espectáculo (El Trece). La ex vedette argumentó su decisión alegando destrato y cierto ninguneo por parte de uno de los conductores del ciclo, Adrián Pallares.

"Yo sé lo que te digo, vas a laburar mejor sin mí y yo voy a estar en otro programa más cómoda también", disparó Alfano. "Vos tenés todo que ver con mi decisión. Yo lo que siento es que no estás cómodo conmigo, es mi sensación. Tal vez no sea tu intención, pero es lo que yo siento, y entonces me parece lo mejor exorcizar. Cada uno se va para su lado y que a cada uno le vaya bien", sentenció Graciela dando por finalizado el tema.

En este contexto, este miércoles Rodrigo Lussich tomó la palabra con la intención de poner ciertos paños fríos sobre lo sucedido. "Graciela no sigue en el programa, ayer renunció prácticamente en vivo, que nos hizo saber su decisión de no continuar por una incomodidad que ella tenía y que nosotros no éramos tan conscientes pero se la respetamos", dijo el uruguayo.

"La idea era que se quedara hasta fin de mes porque su contrato así lo marcaba, pero ella decidió que era mejor terminar ayer su participación en el programa y por eso desde hoy no va a seguir con nosotros", agregó Lussich.

Sin embargo, un rato más tarde, presentaron el remplazo de Alfano. Y la figura que eligieron es claramente una mojada de oreja a la ex vedette que había denunciado sentirse ninguneada. Así fue la aparición de Pepe Pompín, el conejo estrella del recordado programa AM. Si, la actriz fue reemplazada por un títere.

Mientras tanto, Alfano se volcaba a las redes sociales y publicaba un picante mensaje. "Es siempre bueno saber cómo llega uno a la silla que ocupa. Respetar ese lugar es respetarse uno mismo. Y bajo ninguna circunstancia, tolerar destratos, faltas de respeto y faltas de profesionalidad", escribió la ex actriz.