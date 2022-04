El temor de Dani La Chepi tras una nueva operación: "¿Y si no me despierto?"

Dani La Chepi tuvo que volver al quirófano luego de ser operada hace dos semanas en la Clínica Olivos por cálculos renales. En esta oportunidad, le quitaron el catéter que le habían colocado en aquella oportunidad. Ante una nueva intervención quirúrgica, la humorista se mostró asustada y compartió sus sentimientos con sus millones de seguidores en las redes sociales.

"Tengo miedo, no lo voy a carretear, siempre cuando te duermen, aunque sea unos minutos, a mi me da miedo, empiezo: ‘¿y si no me despierto?’, ‘¿y si la nena?’, ‘¿y esto?’, ‘¿y lo otro?’ y con lo de viejo estoy sensibilizada", manifestó en relación al fallecimiento de su papá y lo afectada que aún está por la pérdida.

"Les dije que pasaba por muchos estados, hablé con mis hermanos y me dijeron ‘quien te dice que esos tres minutos en los que estás dormida no te cruces con papi y te tomes un vino’", agregó.

"Más allá de mi papá, pensaba con quiénes me gustaría cruzarme esos minutos que para el cuerpo son como meses y la última vez me crucé con Alberto Fernández y con Larreta. Ahora me gustaría cruzarme con Papo y preguntarle qué siente cuando escucha la versión ‘Juntos a la par’ cantada por Cari Nara, la ex del papá de Wanda", expresó con ese humor que tanto la caracteriza.

Tras la operación, la influencer volvió a volcarse a sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus fans. "Me agarró un ataque de llanto. Gracias a Dios, el equipo médico es un amor y se ocuparon de calmarme. Todos te dicen que es una boludez, pero no es fácil entrar a un quirófano", señaló.

Recordemos que el pasado lunes falleció Alberto, el papá de La Chepi a los 73 años. La influencer compartió la triste noticia con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram: "Hoy 8 am, después de 9 años de sufrimiento pudiste descansar. Gracias Dios por darle la paz que tanto merecía. Gracias Pa por enseñarme hasta el último respiro que “pa’ atrá” sólo para tomar impulso. Que las cosas se ganan con esfuerzo, laburando y siempre respetando al que esté a mi lado. Gracias por los hermanos que me diste y por la vieja que elegiste. Gracias viejo por cada palabra en el momento justo. Elijo recordarte sonriendo mientras repetías tus mejores frases: ‘Lo importante es ser feliz, lo demás es cotillón’ y que hay 3 maneras de hacer las cosas ‘La mala, la buena y la tuya’, vos siempre elegí la tuya Dani. Gracias Alberto José Viaggiamari. Orgullosa de haber sido tu hija. Te amo querido viejo".