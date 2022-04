Susana Giménez habló de su traumática experiencia mientras estuvo internada por covid

Susana Giménez confirmó que regresará a la Argentina para estar presente en la entrega de los premios Martín Fierro, que se desarrollarán el próximo 15 de mayo. Además, en la extensa entrevista que la diva ofreció a La Nación, reveló detalles de su traumática experiencia con el covid.

"Yo siempre fui muy sana, así que no podía creerlo. Y cuando veía que empeoraba me quería morir. Bah, vivir. Gracias a Dios pude zafar, pero la verdad es que muchos pensaron que no iba a salvarme", recordó respecto a su mes en terapia intensiva en un nosocomio uruguayo.

"Terminé haciéndoles caso a los médicos, que me decían que tenía que tomar agua, agua y más agua. Yo detesto el agua. No me da ganas de tomarla. Pero un día entró un doctor vestido de astronauta y me dijo: 'Si usted no empieza a tomar agua, yo no puedo hacer nada más'. El susto que me pegué. Y empecé a tomar agua como loca", contó sobre ese momento en particular donde decidió tomar al pié de la letra cada pedido de los médicos.

Luego, reveló que durante la internación sufrió alucinaciones: "Yo rezaba a mi protector, San Miguel Arcángel. No sé qué me ponían en el suero, pero algo sucedía en esa habitación. Un día tuve alucinaciones, supongo, pero lo vi clarísimo al guerrero. Me estaba mirando. Siento que él me salvó. Yo tenía una estampa en la mesa de luz, pero ahora compré un cuadrito divino. San Miguel es el jefe de los ejércitos de Dios. Para los cristianos es el protector de la Iglesia".

"No me da miedo pensar en la muerte, pero cuando estaba en el sanatorio me daba terror morirme. Después me acostumbré a pensarla. Para algo nacemos. Y la realidad es que comenzamos a envejecer desde el día que nos sacan de la nursery". Y agregó: "Nadie nos habla de eso cuando estamos en la flor de la edad. Hay que asumir que la muerte es irrevocable. Sucede que somos bien tanos en estos asuntos, y absolutamente dramáticos", reflexionó sobre la muerte.