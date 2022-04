El tremendo palo que le tiró Graciela Alfano a la China Suárez: "No le llegas ni a los tobillos a..."

La China Suárez parece no tener ni un día de paz. Ahora se le abrió un nuevo frente de conflicto: ahora, con Graciela Alfano, quien salió a destrozarla en el programa Socios del Espectáculo por una polémica frase que le atribuyen a la actriz.



Hace algunos días, Mariana Brey reveló una supuesta frase de la China Suárez en medio del escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara. Según en el torno de la actriz, ella habría dicho: “Yo no soy Rosa de Berazategui. Soy la China de Zona Norte”.





Inmediatamente, La China salió a hacer su descargo en redes apuntando directamente contra la gerencia de programación de El Trece, a cargo de Adrián Suar. “Siempre fomentando el odio y el puterío, Adrián Suar. ¿Ya estaríamos, no?”, tuiteó.



Ante este escenario, el lunes en Socios del Espectáculo, el conductor Adrián Pallares anticipó que estarían exponiendo las verdaderes razones del enojo de la actriz. “Es absolutamente sorpresivo”, aseguraba.



Fue en ese momento que la panelista Graciela Alfano pidió la palabra para hacer su aporte a la polémica ya instalada y, fiel a su estilo como panelista picante, destrozó a la China Suárez por su polémica frase.



“¿Puedo sumar algo?”, preguntó Alfano. “Señora China, yo soy Rosa de Berazategui porque tengo terrenos allí. Conozco mucha gente de Berazategui que es brutal. Y, Chinita, vos no le llegás ni a los tobillos a esa gente”, comentó.





“Así que vos sos China de no sé dónde corno, pero no lo digas como denigrando a Doña Rosa, porque ella es mucho más que vos”, agregó una más que enojada Graciela Alfano.



Rodrigo Lussich, por su parte, le reclamó a la actriz haber arrobado a Adrián Suar. “Ella tiene la suficiente confianza. La verdad que arrobarlo para que nosotros recibamos la reprimenda, me parece de cuarta”, sentenció el conductor.