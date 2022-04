Qué le dijo Benjamín Vicuña a Estefi Berardi luego que ella revelara que intentó seducirla

La semana pasada se generó un gran revuelo mediático luego que Estefi Berardi revelara en LAM que Benjamín Vicuña intentó seducirla cuando ella tenía 18 años. "Yo grabé una novela con Vicuña, cuando tenía 18 años. Era Don Juan y su bella dama. En un pasillo, él me saluda, lo más bien, súper educado. Y yo re buena onda. Pero el tipo me perseguía todo el tiempo, como queriéndome hablar. Re pesado. A mí no me interesaba", había comentado la panelista del programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América.

"Él estaba todo el tiempo en la búsqueda. Uno se da cuenta cuando un tipo, si vos querés, está todo bien. Yo sentía que si le daba pie… Yo tenía un noviecito. Yo les contaba a las chicas con las que vivía, 'este está con Pampita, que es una bomba'. Si yo accedía, estaba todo bien", aseguró.

Como era de esperar, las declaraciones no pasaron desapercibidas. Según comentó este lunes Estefi, el actor se contactó con ella el fin de semana para mostrarle su enojo. "Me escribió, muy respetuoso, súper educado. Hablamos bastante, nos pudimos entender. Creo que está en un momento donde quiere bajar bastante el perfil y no le hace bien la repercusión de tantas cosas que se dicen. De hecho, ahora tiene una novia que no es ni del ambiente", comentó la también panelista en Mañanísima.

"Justo en LAM empezaron a hablar de él, yo no saqué el tema, pero se habló desde su rol de picaflor cuando era más chico, que no tiene nada de malo. Y yo conté una experiencia personal, fue una cosa que levantaron en todos lados. Creo que a él le hizo ruido porque hoy en día hay tanta sensibilidad con el tema de las mujeres", agregó.

Luego, contó cómo fue la reacción de Vicuña. "Me dijo que no le había gustado lo que dije, con palabras más fuertes, se enojó un poco. No me voy a desmentir porque lo que conté fue verdad, pero él me dijo que quizás interpreté algo que no era. Yo le dije también que lo que a él le debe molestar es la repercusión y lo entiendo, pero no dije nada con maldad. Nos pudimos entender", concluyó.