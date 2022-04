La feliz noticia que recibió Luis Ventura en medio de su tragedia familiar

Son días difíciles para Luis Ventura, que recientemente reveló que su hermano estaba internado en estado terminal. Sensibilizado con lo que le toca vivir, en las últimas horas el periodista tuvo un encuentro inesperado con una figura muy querida del fútbol que le arrancó una sonrisa en medio de la tristeza.

“Termino de fundirme en un emotivo abrazo con el groso del Coco Basile... En una parrilla. ¡Qué tipazo! Me llenó el alma... Hablamos de la vida y de fútbol, mucho... Lo vi muy bien y me hizo muy bien... El Coco es de esos tipos que rompieron el molde... ¡Crack!", expresó Luis en Twitter, contento con lo sucedido.

Es que, poco tiempo antes, Luis Ventura había sorprendido a los oyentes de Polino Auténtico al revelar el pésimo momento que lo enfrentó a la muerte. Todo empezó cuando Marcelo Polino empezó a indagar en su programa de Radio Mitre sobre las nominaciones al Martín Fierro, evento que Ventura lidera, al ser el presidente de APTRA desde hace años. Sincero, Luis contó lo que le pasa.

“Estoy transitando un momento familiar complicado, mi hermano está internado desde hace un mes y en una situación casi terminal”, empezó el conductor de Secretos Verdaderos, quien tiene que dividirse para responder a todas sus responsabilidades, a las que se le suma, ahora, la organización del evento tan esperado de la televisión.

Ventura señaló que este año le está resultando difícil hacer malabares con su agenda de actividades y que, encima, tiene que lidiar con las exigencias y ansiedades de las figuritas del medio en torno a la preciada estatuilla.

“Además, tengo que coordinar eso con mis trabajos y las guardias que hago yo en el Hospital. Y bueno, estoy con todo, pero a veces se me aparece una panelista de un programa que duró dos semanas y me pregunta por qué no está…”, dijo.

Orgulloso de los Martín Fierro, el periodista aseguró que a pesar de todo lo que transita, “va a salir todo bien”. “Para mi gusto los Martín Fierro están por encima de los Oscar. Voy a estar en el programa de Vero Lozano, ya América me dio la autorización, y ahí vamos a anunciar todas las nominaciones”, agregó.

Seguramente la celebración de la esperada ceremonia logrará distender al periodista ya que, finalmente, en la mañana del lunes 18 de abril, su hermano murió tras su larga lucha contra la enfermedad.