Benjamín Vicuña contó detalles sobre cómo transitó sus separaciones

Benjamín Vicuña fue uno de los invitados al segundo programa del año de PH, Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe, donde contó detalles de cómo transitó las separaciones de La China Suárez y Pampita.

Acompañado de María Becerra, Carola Reyna, Martín Seefeld, y Emilia Attias, el actor chileno dio un paso al frente cuando el conductor indagó sobre quiénes piensan que se puede tener una buena relación con un ex. A corazón abierto, Vicuña disparó: "Separarse es una cagada gigante, pero también hay que poner en perspectiva, y creo que tampoco es bueno dar una bajada de línea", comenzó expresando.

"Yo también entiendo al tipo que está re caliente y no quiere ver a su mujer, porque he visto casos realmente horrorosos. Las mías (separaciones) están infladísimas, tergiversadas y amplificadas por lo mediático, pero dentro de todo no dejan de ser separaciones desde el amor, desde dos personas que asumen un fracaso". agregó.

"A mí me pegó de esta manera, obviamente que el lugar común, así como la paz en el mundo, es tratar de llevarse bien con un ex, está claro", aseguró.

Luego se refirió a su experiencia como hijo de padres separados. "Yo viví una separación donde mis papás fueron muy radicales, ellos se separaron y yo no los vi juntos nunca más. O sea, era el tipo que tocaba la bocina a las 8 de la mañana y había que bajar. No los vi nunca más saludarse".

Noticias Relacionadas Rating: Andy Kusnetzoff protagonizó una noche complicada en materia de audiencia

"Creo que cada uno se tiene que ir acomodando, buscando una manera, porque al principio hay una cosa de tiempo, un dolor que necesitás también distancia, porque hay enojo y frustración", sostuvo.