La respuesta de Jujuy Jiménez sobre su futuro que inquietó a sus seguidores

Con más de un millón y medio de seguidores en Instagram, Jujuy Jiménez suele mantener un contacto cotidiano con sus fans, a quienes mantiene al tanto sobre cada paso de su vida laboral. En esta oportunidad, la modelo y conductora respondió algunas preguntas de los usuarios y un dato que deslizó sobre su futuro inquietó a más de uno.

Más allá de tener su casa en nuestro país, Jujuy Jiménez viaja de manera regular al exterior, ya sea por compromisos de trabajo o por placer. En varias ocasiones, la morocha ha compartido postales desde diferentes rincones del mundo y ahora dejó abierta la posibilidad de pasar un tiempo fuera de la Argentina.

“¿Te vas a vivir afuera?”, consultó un seguidor. A lo que Jujuy respondió con una foto sacada desde el asiento de un avión: “Me encantaría. Amo viajar y conocer nuevas culturas, personas, lugares. Durante todo el 2009 viví en Canadá y fue de las mejores experiencias. Soy súper libre e independiente y ¡siempre voy por más!”.

Además, Jujuy Jiménez despejó las dudas de algunos internautas sobre su vuelta a la televisión. La conductora aseguró que no regresará “hasta que no haya una propuesta interesante”. Además agregó: “Amo mi vida y me encanta ser la creadora de mi propia historia. Siempre escuchándome y así voy tomando las diferentes decisiones, siempre desde el corazón”.

Finalmente, Jujuy agradeció las muestras de cariño a sus fans y expresó: “Siempre se los digo e insisto con la idea porque soy una convencida de eso. Con amor, dedicación, perseverancia, convicción, ganas, valentía, fuerza y mente en positivo, siempre se puede. Así que a no bajar los brazos. Todo llega a su debido tiempo y siempre lo que nos sucede es lo mejor para nuestra evolución”.