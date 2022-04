Flavio Mendoza reveló qué le respondió a su hijo cuando le preguntó por su mamá: "Le dije que..."

Cuando Flavio Mendoza tomó la decisión de convertirse en padre mediante la subrogación de vientre, sabía que inevitablemente debería afrontar las preguntas de su hijo sobre quién es su mamá. Y parece que llegó el momento.



Marcela Tauro le planteó la situación de Luli Salazar, que en una nota contó que la hija le preguntó por su papá. Entonces, le consultó si a él ya le había pasado lo mismo con Dionisio.





“Él antes decía: ‘Yo tengo papà’. Y un día él me preguntó: ‘Papá, ¿yo tengo mamá?’. Y yo le dije que no tenía mamá. Entonces, me dijo: ‘Ah’. Y quedó ahí”, comentó Flavio en entrevista con Intrusos.



“Yo le expliqué, pero todavía no le expliqué cómo llegó al mundo, porque todavía no lo va a entender”, agregó el productor teatral sobre esas primeras conversaciones sobre el tema con su hijo Dionisio.



Asimismo, Flavio, sustentado en la sinceridad y la mejor educación para su hijo, le contó cómo está compuesta su familia, aun sin tener mamá y explicó el valor de hablarle a los chicos con la verdad.



“Le dije: ‘No tenés mamá porque hay muchos nenes que tienen mamá, otros que tienen sólo papás, u otros sólo mamá’. Se lo dije de esa manera”, comentó Flavio.





“Y cuando le dije que se puede tener dos mamás o dos papás, me dijo: ‘Ah, como la tía Patri’. Porque mi hermana tiene un nene con otra mamá, son dos mamás”, agregó.



“Hay que contarles todo y explicarles todo de una manera natural. Creo que el problema es cuando te preguntan y respondés: ‘No tenés’. Y ahí queda. Hay que explícales todo”, opinó Falvio.