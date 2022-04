Cuál fue la técnica que usó la China Suárez para intentar conquistar a Ricky Martin: "Se metió al camarín y..."

Yanina Latorre y Ángel de Brito revelaron un dato que nadie tenía sobre la China Suárez y que por suerte no tiene nada que ver con el famoso Wandagate. Pero sí es bastante oscuro y ocurrió en 2014, en Punta del Este.

Según informaron en LAM, esa noche la ex de Benjamín Vicuña quiso tener algo con...¡Ricky Martin! Sí, el "cantante mega famoso del mundo mundial", opinó Angel. "Y la confianza que se tenía", agregó el conductor del exitoso programa de América.

Ahí fue Yanina Latorr la que tomó las riendas y afirmó que la China “cuando se propone algo, lo consigue. Nosotros la vimos en acción con Ricky Martin. Se lo propuso y llegó al camarín. Lo que pasó ahí dentro no lo sabemos", relató.

Todo se dio en el hotel Conrad de Punta del Este, y afirmó que en ese VIP también estaban Nico Vázquez, Gimena Accardi, Diego Latorre, Silvina Luna y la China, entre otros top. "Ella nos dijo a todos que Ricky le encantaba y que si entraba al camarín esa noche, lo iba a conquistar”, agregó Latorre.

Yanina dijo que le advirtió que a él le gustaban los hombres, pero la China no quiso escucharla: “Yo le dije ‘no te va a dar bola, no sos del gusto de él’. A lo que nos miro y nos dijo a Angel y a mí: ‘Yo logró entrar al camarín y si logró levantármelo hoy le doy’. Siempre parece que fue igual”.

Angel de Brito contó que Graciela Borges y Nicole Neuman con las nenas también fueron testigos exclusivas de lo acontecido. “En ese momento la China dice ‘me encanta Ricky, me encanta Ricky. Hoy me lo levanto’. Ella nos miró a la cara y dijo ‘ustedes no me conocen'. Terrible desde hace mucho tiempo", cerraron.

"Nadie tiene muy en claro cómo terminó todo o sí. No pasó nada. Pero la China usó la técnica de grupie famosa para meterse y estar a solas con Ricky, como quisieron muchas y no pudieron", terminó De Brito.