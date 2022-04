Cuál fue la causa que la llevó a Laurita Fernández a convertirse en bailarina y conductora: "No llegaba a..."

Laurita Fernández se encuentra pasando un excelente momento profesional. Ya no es sólo aquella bailarina explosiva y talentosa, sino que ahora también sabe lo que es brilla como conductora.



Actualmente se encuentra al frente de uno los programas más exitosos de las tardes (Bienvenidos a Bordo) y ella parece estar disfrutándolo al máximo, a juzgar por su voz potente y alegre en cada aparición.



Según contó en entrevista con TN Show, su devoción por la conducción surgió luego de haber transitado el mundo de las danzas, que la acompañaron desde su infancia.





“Vengo de una casa en la que se veía mucha televisión. Con mis padres y mi hermana nos la pasábamos viendo programas de juegos”, reveló en la charla con el mencionado medio.



“A mí me gustaba bailar y me bancaron siempre con mis pasiones. Me llevaban y traían desde chiquita a danza, que sigue siendo algo que me encanta. En estos programas de juegos, familiares, hay que cada día me acerca, me conmueve, que es ver cuánto le importa a la gente, el esfuerzo que hacen, se viene de lejos, con familias que esperan afuera con una ilusión en la mirada increíble”, expresó.



No obstante, la incursión de Laurita Fernández en el mundo artístico no se dio sólo por su gusto y pasión, sino también por una cuestión muy fuerte que estaba vinculada a una necesidad económica.





“Trabajaba de bailarina y no llegaba con la plata a fin de mes. Por eso, empecé a hacer animación en fiestas los fines de semana, cuando tenía libre. Ahí me empezó a encantar la conducción”, confesó Laurita.



“Siempre me inculcaron trabajar cuando querés algo. Y por eso di todo con la intención de que eso suceda. Si no se daba, tenía un plan B, pero no me iba a quedar con la sensación de no haberlo intentando”, concluyó la bailarina y conductora.