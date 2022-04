En medio de una nota, Florencia de la V se indignó con sus compañeros de Intrusos

Este jueves en Intrusos (América) se vivió un particular momento de tensión en medio de una nota cuando Florencia de la V se indignó con sus compañeros cuando les remarcó un límite que en varias oportunidades les señaló.

La conductora, al igual que Jorge Rial en la anterior gestión, debe lidiar cada día con la superposición de voces de sus panelistas, generándose una confusa situación en la que generalmente no se comprende lo que están diciendo los integrantes de Intrusos.

En este sentido, Florencia de la V decidió tomar cartas en el asunto durante una entrevista a Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando Maradona.

La nueva líder de Intrusos se mostró visiblemente enojada con sus panelistas cuando intetaban hacer distintas preguntas en simultáneo al letrado.

"De a uno, de a uno chicos, por favor. Que me dicen todos los días que no hablen todos juntos. ¡Todos los días lo decimos! ¡Les pido por favor! Aparte es muy interesante escuchar", reclamó Florencia de la V poniendo orden.

De manera inmediata, sus compañeros de Intrusos bajaron su intensidad de superponerse unos a otros y el resto de la entrevista tuvo más fluidez.

Refiriéndose al mismo vicio del panel del legendario programa de chimentos, Jorge Rial recientemente respondió a críticas que ellos le hicieron sentenciando: "Agradezco a todos los excompañeros que me recuerdan con sus rebuznos. Su atención hacia mí es admirable. Disculpen que mi interés por ustedes no sea el mismo. Les perdí el rastro desde que estaban a mis costados intentando no chocarse con las palabras cada vez que se las daba".