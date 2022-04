Qué respondió Laurita Fernández cuando Fede Bal la invitó a viajar con ella para su programa

Federico Bal está al frente de Por el resto del mundo y una de las posibilidades que surgió en los últimos días es que lo acompañe nada más y nada menos que Laurita Fernández, su ex novia.



Consultada por Intrusos sobre esta chance, Laurita se mostró entusiasmada, pero poniendo un manto de cautela, un poco por el tiempo y, tal vez, también por el pasado amoroso que tuvo con el hijo de Carmen Barbieri.





“Me encantaría. Se conoce un montón de lugares así”, respondió, rápidamente, Laurita Fernández ante la consulta del cronista de Intrusos, que fue por más. “Se especula mucho con ese viaje, después de la relación que tuvieron”, retrucó.



“No, quedamos con la mejor onda. Para mí, en este momento, sería algo muy difícil de concretar, porque son viajes largos y ahora no podría dejar nada acá. Si se hubiese podido, me hubiese encantado”, respondió Laurita.



Además, se refirió al diálogo que mantuvieron por el Día del Cáncer, lo que Laurita destacó como muy valioso por haber compartido su experiencia, algo que podría ayudar a mucha gente que está pasando por lo mismo.



“Está bueno que hable desde su experiencia. Cuando alguien famoso lo cuenta, tiene más llegada. Nos dijo que desde que lo contó, mucha gente empezó a hacerse chequeos, consultas, controles. Me pareció algo re lindo”, expresó Laurita.





En este último tiempo se viene especulando con un posible nuevo acercamiento de la ex pareja y fue el propio Fede Bal quien dejó más que abierta la puerta de una segunda vuelta para él y Laurita, pero desde el plano laboral.



“Yo creo que laboralmente vamos a terminar juntos algún día. Estuvimos a punto en un proyecto. Dejamos de ser novios y nuestros caminos se separaron. Y está bien que eso pase. Yo la amé y creo que ella a mí también. Fuimos muy felices”, comentó hace poco tiempo Fede.