Una ex Gran Hermano reveló detalles del casting sábana que exigía el reality

Gran Hermano fue un verdadero éxito en la televisión argentina. Sin lugar a dudas se transformó en uno de los realitys con mayor repercusión en el ámbito mediático. Pero no todo fue color de rozas para aquellos que lograron formar parte del ciclo e ingresar a la casa más famosa del país.

En la edición 2011, aquella que consagró a Cristian U como ganador, muchos de los participantes no la pasaron para nada bien. Fue el caso de Pamela Bevilacqua, quien dio detalles del calvario que sufrió en el ciclo.

"Para mantenerse en el medio había que tunearse y generar un contenido muy bochornoso y más en la vida de una mujer", comenzó asegurando la ex participante en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live. "Me ponía mal tener que hacer cosas que no querían que pasara, mucha mentira de trasfondo", aseguró.

Luego realizó una fuerte denuncia respecto a lo que pasaba en los castings: "Habían chicas que accedieron a tener sexo en el casting. Otras, no habían entrado a la casa por no aceptar acostarse con alguien. A mí puntualmente nunca me pasó nada, pero si sucedían estas cosas", reveló.

"Se comentaba como ´boluda no sabés lo que me pasó, a vos te llamaron para esto y te dijeron lo que hay que hacer´, y escuchabas a algunas que decían que no se iban a rebajar a eso", agregó Pamela.

Por otra parte, se quejó del trato diferencial que había en el reality: ·En la casa no nos dejaban entrar al confesionario todo el tiempo y Cristian U podía. Ni hablar cuando se fue y volvió a entrar cuando el contrato era claro que un participante que abandonaba la casa por decisión propia no podía volver a ingresar y no lo respetaron. Que gane Cristian U estuvo arreglado porque les daba rating", disparó.

“A nosotros no nos dicen qué decir ni que hacer pero si estando afuera me di cuenta que editan lo que consume la gente. Es mentira que se transmitía en vivo las 24 horas, se vendía para una señal un servicio de 24 horas cuando eso no pasaba, mi abuela me comentaba que había momentos que se cortaba la transmisión”, concluyó Bevilacqua.