Gonzalo Heredia contó detalles de la inesperada propuesta indecente que recibió

Ser una famosa figura del mundo del espectáculo tiene sus pro y sus contras. Tremenda exposición genera un fanatismo que muchas veces escala a ámbitos inimaginables. Esto le sucedió a Gonzalo Heredia, uno de los galanes de la televisión argentina, que durante una entrevista con Germán Paoloski contó una desopilante propuesta que recibió.

"Una vez, mi representante me mandó un mail, que le habían mandado a él, de un señor que cumplía años y quería cotizar cuánto saldría que fuera al living de su casa a leer poesía desnudo. Una noche, dos horas", contó el actor en No es tan tarde (Telefe). "Y te pidió las métricas, te pidió las estadísticas", acotó divertida una de las panelistas. "No me dio la posibilidad de negociar", respondió.

Por su parte, el conductor señaló: "Ante una situación así, podemos pedir una barbaridad, Gonza. Vos mandámelo y yo lo negocio. No sé quién era tu representante, pero no hizo bien su trabajo porque me pasa a mí y vos vas a recitar en pelotas". "¡Olvidate! Hago una obra que se llama Desnudos", ironizó Heredia sobre la pieza teatral que protagoniza actualmente junto a Esteban Lamothe, Sabrina Rojas, Luciano Cáceres, Mey Scápola y su mujer, Brenda Gandini.

Luego, se refirió a la relación con su mujer, con la que también comparte trabajo. "Nos llevamos genial, en el teatro somos compañeros. Redescubrís a tu pareja en un lugar laboral, y ser compañero también tiene esta complicidad...once años ya, es un pedazo", comentó.

Finalmente, contó detalles de los planes frustrados de casamiento: "Me agarró una pandemia". Además, reconoció sus tocs de limpieza: "Para mí la mesada de la cocina tiene que brillar y hay gente que no piensa lo mismo. Brenda no piensa lo mismo en ese sector de la casa, pero sí en otros sectores".