La emocionante historia detrás del nuevo tatuaje de Tini Stoessel

Tras un mes internado en el Sanatorio de la Trinidad, Alejandro Stoessel, el papá de Tini Stoessel, recibió el alta el pasado 28 de marzo. El director de TV estuvo muy grave luego de haber presentado un sangrado abdominal.

"Gracias a todos los profesionales del Sanatorio Trinidad Palermo... ¡Me acaban de regalar una segunda oportunidad! Eternamente agradecido. Y a mi familia, sin ustedes no lo hubiese logrado", expresó en las redes sociales el papá de Tini.

En este feliz contexto, fue la propia Tini quien compartió en sus redes sociales con todos sus seguidores la emotiva historia detrás del tatuaje que se realizó en el cuello. La cantante se grabó la frase "te amo" y explicó la particularidad del diseño.

"No me digas que este 'te amo' lo escribió tu papá con un bolígrafo en un papel porque me pongo a llorar", le consultó uno de sus fanáticos. Enseguida, Tini respondió: "Cuando se despertó (en la clínica), me escribió 'te amo'", reveló la cantante y mostró la foto del papel que se padre le dio.

El productor se encuentra en su casa continuando su recuperación de manera ambulatoria. La buena noticia sobre la salud del papá de Tini fue confirmada mediante un parte médico que compartieron por las autoridades de la clínica.

"El Sanatorio de la Trinidad Palermo comunica que en el día de la fecha el Sr. Alejandro Stoessel fue externado, debiendo continuar seguimiento médico ambulatorio. La familia agradece la solidaridad de la gente y la preocupación de los medios de comunicación".