Se filtraron los chats de Gustavo Martínez antes de su suicidio

La sorpresiva muerte de Gustavo Martínez sumó un nuevo capítulo a la trágica historia familiar del clan Fort. Ahora, el periodista Juan Etchegoyen dio a conocer el intercambio de mensajes que mantuvo con el ex tutor de los hijos de Ricardo Fort días antes de su suicidio.

La conversación describe el estado depresivo en el que se encontraba el preparador físico. El chat comienza con un pedido de disculpas de Gustavo frente a una nota que estaba organizando con Etchegoyen. "Estoy mal porque no puedo trabajar. Yo soy profe de educación física y desde marzo no puedo trabajar y me tiene mal. Yo trabajé toda mi vida y un sobrino mío me ayudó a pagar la tarjeta. Yo vivo en la casa de Fort porque soy tutor de sus hijos, pero me siento mal al no poder hacer lo que me gusta. Te mando un fuerte abrazo", expresó Martínez.

Los mensajes fueron difundidos por Luis Ventura en Secretos verdaderos (América). Allí, Etchegoyen explicó que el diálogo virtual data de octubre de 2020 y confirmó la mala situación económica que atravesaba el tutor legal de Felipe y Martita Fort.

"Gustavo era una persona muy particular. No hablaba públicamente. Por ahí te decía vamos a hacer la nota a tal día y a tal hora y después no te atendía el teléfono", aseguró el periodista de Radio Mitre. En ese sentido, Ventura agregó : "Estamos en presencia de una persona que tuvo dos muertes. Cuando muere Ricardo (Fort), Martínez deja de ser la persona que él era. Se iluminaba y respiraba a través de la vida de Ricardo", concluyó el presidente de APTRA.