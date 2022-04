Kate Rodríguez contó el verdadero motivo por qué no volvería a El hotel de los famosos: "Nunca más..."

El hotel de los famosos continúa a pleno con el desenvolvimiento de este formato tan particular, que despierta interés por la posibilidad de ver cómo se mueven las celebridades en un encierro que se caracteriza por realizar tareas poco habituales para ellos.

En estas primeras semanas, el ciclo consiguió una buena afluencia de público, aunque todavía no explotó en cuanto a mediciones como lo auguraban las autoridades de eltrece. Y una de las sorpresas tempranas se vinculó con la salida muy rápida de Kate Rodríguez.

La panameña no pudo permanecer en competencia y generó impacto porque muchos se imaginaban que con su personalidad podría avanzar en la carrera por el premio de diez millones de pesos. Al culminar su estancia en el reality se dispararon varios rumores.

En primera instancia se instaló la versión sobre que a los compañeros nunca les agradó varios rasgos de su comportamiento, que la habrían empujado a ganarse una antipatía generalizada en el seno del hotel, que se ubica en un predio gigante en Cañuelas.

Incluso todo esto activó un viejo episodio y Kate quedó envuelta en una polémica de antaño, dado que se reflotó sus días en La peña del morfi y se informó sobre una tensión y malos tratos con Gerardo Rozín y sobre todo con Zaira Nara. Una teoría que la motorizó a hacer un duro descargo en redes.

Claro que todo este ruido mediático la posicionó en un lugar incómodo, como que se le endosó el mote de problemática o de conflictiva. Una tendencia que carece de sustento, pero que ya le genera inconvenientes en cuanto al feedback con el público.

Los seguidores de Kate desean conocer detalles de todo lo que surca por su mente con esta eliminación. Así que en un feedback en Instagram le extendieron varias consultas. Ante la pregunta de si regresaría al hotel, Rodríguez no dudó y exclamó un rotundo “no”.

Mientras que también ratificó que no se sumaría a ningún otro tipo de reality. Hasta que llegó la declaración más explosiva, cuando Kate exteriorizó los motivos que tallan en su consideración para no retornar al ciclo de eltrece: "Nada de convivir... La convivencia y el amiguismo es el fuerte para no ser votado... Y ahí siempre tendré las fichas a mi nombre. Ahora que no está la mala (por ella) será un retiro espiritual".