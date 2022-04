En Miami, Ana Rosenfeld recibió una grave denuncia de parte de una ex empleada: "Trabajaba en negro y..."

Desde el preciso momento que decidió pelearse con Yanina Latorre, Ana Rosenfeld se metió en un mar de brujas. O eso es lo que le estaría pasando, pobre. Desde hace más de una semana que no para de recibir malas noticias. Y eso la llevó a irse unos días a Miami (ella dice que las vacaciones estaban arregladas desde antes, pero muchos dudan).

Sin embargo, en la tierra del Tío Sam, Anita recibió otra mala noticia: en Intrusos, otro de los ciclos desde donde le están apuntando, salió en vivo una ex empleada suya y contó que la tuvo trabajando en negro y con muy malos tratos. “¡Así no!”, habría gritado la señora.

La mujer que fue entrevistada por Florencia de la V y su equipo se llama Carla Bugiolachi, y reveló que en 2013 trabajó en el estudio de abogados durante 6 meses y tienen deudas con ella. “Fueron momentos horribles los que pasé en ese lugar”, sentenció desde un bar muy paquete de Buenos Aires.

Se sabe que Ana Rosenfeld se convirtió en una de las mujeres más polémicas del momento y eso la llevó a la abogada a recibir varias denuncias en su contra de ex clientas que aseguran haber sido estafadas por ella y el estudio de su ex esposo. Pero ahora la que sumó a la lista fue una ex empleada.

“Yo trabajaba como abogada en ese momento como junior, formaba parte del equipo de procuradoras. Yo me voy en abril de 2013, sin hacer nada”, contó. “Nos tenían en condiciones en negro”, agregó Bugiolachi ante la escucha de todos los protagonistas de Intrusos.

“Eso consta en mi causa, me tenían como monotributista. Además, como prueba en su contestaciones de demanda, ella aporta mis facturas correlativas, lo cual es toda una prueba que trabajaba sólo para ella”, contó la denunciante.

Con respecto a las condiciones laborales en que la tenía Rosenfeld, Carla aseguró: “Cuando uno es monotributista y factura correlativamente a la misma persona se trata de una relación labora en negro encubierta. Así estábamos la mayoría de las empleadas”.

Sobre los malos momentos que vivió en el estudio de Marcelo Frydlewski y Ana Rosenfeld, Carla fue letal en cuento a su denuncia: “Me fui porque mi etapa ahí ya había concluido y no me gustaba el ambiente. La cosa fea no entre mis compañeras, sino todo pasaba entre Ana y Marcelo, el esposo de la abogada. Estaba caldeado”, comentó.

Por estas horas, Rosenfeld se encuentra en Miami, donde trata de escapar del mal momento laboral y personal que pasa. Se recuerda que Frydlewski falleció en los Estados Unidos, hace unos meses, después de pelearle al Covid. En esa ciudad, también, viven sus hijas y sus nietas. ¡Qué momento!