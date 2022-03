Filtran un desesperado chat de Gustavo Martínez poco tiempo antes de su trágico final

Este miércoles, el sobrino de Gustavo Martínez compartió un desesperado chat en el que el ex tutor de los hijos de Ricardo Fort le pide algo de dinero para comer.

“Si podés darme algo para comer porque acá, donde estoy, no quiero”, escribió Martínez. A lo que su sobrino le respondió: “¿Necesitás plata?”. Entonces el ex de Ricardo Fort expresó: “No tengo un peso. Y no lo digas, por favor”.

El periodista Juan Etchegoyen de Mitre Live, fue el encargado de difundir el chat entre Gustavo Martínez y su sobrino Pablo. Por otro lado, Nicolás Martínez, también sobrino de Gustavo sumó en Intrusos (América) que su tía "tenía problemas" económicos desde hace tiempo.

“Nos venía a pedir a nosotros porque no tenía plata. La realidad era esa. Todo lo que uno cree que es, es al contrario”, aseguró el joven en cuestión, que además dijo que Gustavo Martínez “no tenía para pagar sus tarjetas, ni el seguro del auto, ni sus gastos”.

Unos años antes, en 2017, Gustavo Martínez había increpado a la familia de Ricardo Fort, quienes habían asegurado que lo ayudaban económicamente.

“No recibo un peso de ellos. No tengo un peso de los chicos y jamás lo tuve de Ricardo. No hablen de dinero porque son sucios. Yo no soy sucio, yo vivo con mi plata. Por supuesto que la comida de los nenes la pagan ellos, porque vivo en su casa, pero yo vivo con la plata de las clases que hago", había asegurado Gustavo Martínez en Intrusos.