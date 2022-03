Cómo se llevan Dalma y Gianinna Maradona con el resto de los hermanos

Diego Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020. Su repentina muerte provocó la conmoción en Argentina y en diferentes países del mundo, en donde se lo recuerda con mucho cariño y respeto.



El día que se despidió se encontraba en su residencia, ubicada en Dique Luján, partido de Tigre. Su deceso sucedió a causa de una descompensación cardíaca que le generó un edema en un pulmón.



Aunque su fallecimiento causó mucha tristeza, también generó polémica. Debido a la gran suma de dinero que logró en sus años de carrera, Dalma y Gianinna Maradona se encontraba en el ojo del huracán. Principalmente, porque la herencia debían compartirla con sus hermanos, quienes nacieron fuera del matrimonio del jugador con Claudia Villafañe.



Fuente: Instagram - dalmaradona

La relación de Gianinna y Dalma Maradona con sus hermanos

Fue de público conocimiento que Diego Maradona le fue infiel a Claudia Villafañe, la mujer que lo acompañó desde sus inicios y con la cual contrajo matrimonio. De esta manera, el jugador de fútbol tuvo hijos con mujeres desconocidas a lo largo de su vida.



Durante bastante tiempo el astro del fútbol decidió no reconocer a varios de sus hijos. Sin embargo, con el paso de los años tomó la decisión de comenzar a entablar una relación con ellos y estar más presente en sus vidas.



En total, el argentino tuvo 5 hijos. El primero de ellos fue Diego Jr, fruto de una relación con la italiana Cristiana Sinagra. Luego llegaron Dalma y más tarde Gianinna, quienes estuvieron siempre presentes en la vida del director técnico.



Su cuarta hija es Jana Maradona, quien se reencontró con su padre en 2015 y mantuvo una bella relación. Por último, el más pequeño es Dieguito Fernando, quien llegó al mundo en 2013 tras una relación que mantuvo el futbolista con Verónica Ojeda.







Aunque Diego Maradona intentó acercarse a la vida de sus otros hijos, Gianinna y Dalma Maradona optaron por hacer todo lo contrario. Durante mucho tiempo, prefirieron no entablar una relación con sus hermanos y no saber nada sobre ellos.



Con el tiempo esto fue cambiando. De acuerdo a una publicación que realizó Dalma Maradona en sus redes sociales, su relación con sus hermanos es buena. Sin embargo, prefiere ser bastante reservada sobre este asunto y por eso no existe información al respecto.



En cuanto a Gianinna Maradona, la diseñadora mantuvo varios conflictos con los demás hijos del jugador de fútbol. En su cuenta de Twitter aseguró que no pensaba igual que ellos y que estaba en contra de la subasta que realizaron en diciembre de 2021, donde vendieron objetos de Maradona.



“Qué difícil ponerse de acuerdo con personas que dicen una cosa y después hacen otra. En definitiva no nos conocemos y es entendible“, escribió en las redes sociales. Al parecer, la única que mantiene una buena relación con los hermanos es Dalma Maradona.