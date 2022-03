Gimena Accardi anunció dos esperadas noticias tras su grave accidente

Tras sufrir un grave accidente en Mar del Plata que la obligó a pasar por el quirófano, con la consecuente suspensión de las funciones de la obra que presentaba en la ciudad balnearia, Gimena Accardi ahora compartió dos esperadas noticias con sus seguidores, a través de las cuales anunció la fecha de su vuelta a los escenarios.

“Buen día, ¿cómo andan? Salí del sillón, que ya es un paso muy importante, así que tengo otro decorado atrás. Traigo más noticias. Ayer les dije que tenía novedades, así que las largo hoy”, anunció Gimena Accardi desde sus historias de Instagram.

Luego, con expresión de felicidad agregó: “La primera noticia, que me emociona decirla y se me quiebra la voz porque pensé que nunca más iba a volver a pasar esto, es que volvemos. ¡Qué poco suspenso hice! Es que sí, no quiero andar con rodeos”.

Fiel a su público, Accardi informó cuál será el primer lugar donde se presentará de nuevo junto al elenco de Una semana nada más. “Vuelve a esa misma ciudad, a Mar del Plata. En Semana Santa, para tener la despedida que merecemos y para que la gente que no la vio, la pueda ver. Tenemos una felicidad absoluta de poder volver a Mar del Plata, de despedirnos de esa ciudad que amamos”, enfatizó.

Además, Gimena Accardi anunció: “La segunda noticia, con cero suspenso, es que arranca Una Semana Nada Más Tour. Vamos a ir por algunas ciudades del país y de otros países también, pero eso no lo podía decir. Arranca el tour, los viajes y la felicidad de vernos cara a cara en algunas ciudades del país”.

Por otro lado, la actriz compartió un sentido posteo en el feed de su cuenta de Instagram en el que expresó junto a un video de la obra: “VOLVEMOS. Todo lo que deseaba: ¡VOLVER AL ESCENARIO! El lugar donde soy feliz, donde me olvido por un rato de los problemas. Me emociono de sólo escribirlo, VOLVEMOS, y más fuertes que nunca. Arranca el tour por algunas ciudades del país, y empieza en Mar del Plata. NOS VEMOS EN SAMANA SANTA”.

A comienzos de febrero, Gimena Accardi protagonizó un accidente mientras paseaba a su perra. La correa se enganchó y al caer la artista tuvo una fractura multifragmentaria del extremo proximal del húmero. Más tarde, la artista dio detalles de la cirugía que le hicieron en su brazo izquierdo, el cual quedó fracturado en tres partes. “Fue una cirugía de cuatro horas con placa de titanio y ocho tornillos incluidos”, explicó. Debido a los fuertes dolores, la actriz fue tratada con medicamentos a base de morfina y tramadol.