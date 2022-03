Tras recaudar millones de pesos, Santi Maratea inició una nueva colecta

Días atrás, Santi Maratea estuvo en boca de todos por la millonaria suma de dinero que recaudó, en pocas horas, para colaborar con los incendios en Corrientes. El destino de las donaciones fue para la compra de camiones de Bomberos y para la asociación civil Consorcio de Manejo del Fuego de la provincia, que combate y previene incendios forestales.

Ahora, tras haber colaborado con la causa, el joven volvió a pedir a sus seguidores de Instagram que lo ayuden con nuevas donaciones. "Al final no voy a pasar la gorra para comprarme algo de Gucci/Adidas, quiero juntar plata para ir a Corrientes en un Jet privado", reveló en la red.

Santiago Maratea

Y explicó: "Hay mucha gente que me sigue hace poco y se está por enterar que cada vez que termino una colecta paso la gorra... Siempre junto plata para una cartera Louis Vuitton y esta vez dije: 'Me quiero ir a Corrientes en un jet privado'".

"Aparte defiendo mucho la idea de que el que ayuda no tiene por qué ser pobre. La plata en este mundo es un poder e instalar la idea de que el bondadoso, el empático tiene que ser pobre es porque el bondadoso no tiene que tener poder, y me paso por los huevos a eso", remarcó.

Para finalizar su pedido, fue contundente. "Claro, tipo: 'Ay no Santi, deberías ir a Corrientes a dedo'. O sea, dos semanas dejé mi vida de lado para ayudar a Corrientes y ¿me querés mandar a dedo, hijo de p***? No, ni en primera clase te lo acepto, en jet privado y con baño. Y por último, y más importante, el que no quiere, no pone. No es que yo digo que con todas las causas me quedo con un porcentaje para cobrar los servicios prestados", cerró.

